Luca Vezil, la confessione amara sulla rottura con Valentina Ferragni: cosa è successo

Luca Vezil torna a parlare della fine della sua storia con Valentina Ferragni e racconta il periodo più difficile vissuto dopo la rottura.

Sono ormai passati tre anni dalla fine della sua relazione con Valentina Ferragni, ma solo adesso Luca Vezil ha deciso di tornare a parlare di uno dei capitoli più delicati della sua vita. L’influencer, che per quasi un decennio ha condiviso la quotidianità con la sorella di Chiara Ferragni, si è aperto in una nuova intervista, raccontando per la prima volta quanto la fine di quella relazione lo abbia profondamente segnato. Nonostante sia oggi nuovamente single, dopo la fine della relazione con Virginia Stablum, il pensiero di Luca è nuovamente tornato al suo passato sentimentale.

Il periodo più difficile

Dopo la fine della storia d’amore con Valentina, per Luca Vezil è iniziata una fase di ricostruzione personale non priva di difficoltà. “Dopo nove anni, mi è un po’ mancata la terra sotto i piedi, non lo nascondo”, ha confessato nel podcast Hey Luca ripreso da Novella 2000, spiegando come la fine di una relazione così importante possa far vacillare anche le certezze più solide.

Nonostante tutto, oggi l’influencer sembra aver trovato un nuovo equilibrio e preferisce guardare avanti, con un approccio più maturo e sereno. Il suo racconto, di fatto, si è mostrato del tutto lontano da polemiche e rancori.

Luca Vezil rompe il silenzio per la prima volta

A distanza di tre anni da quando Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno annunciato la fine della loro lunga storia d’amore durata nove anni, tra progetti, trasferimenti e una vita costruita passo dopo passo insieme, il giovane ha rotto il silenzio per la prima volta. Mentre oggi Valentina è impegnata con Matteo Napoletano, Luca sembra concentrarsi su sé stesso e sul suo percorso personale.

Nel corso del podcast, l’influencer ha raccontato con tono pacato ma lucido le difficoltà vissute dopo la separazione e quanto quella relazione abbia influenzato ogni aspetto della sua vita: “Per questa relazione ho stravolto molto la mia vita e la mia vita è stata stravolta da questa relazione e da tutto quello che poi ne è conseguito. Ho lasciato la mia città, la mia famiglia, i miei amici, inseguendo quello che sarebbe venuto, purché questa relazione fosse in piedi”. Una scelta di cuore che, come ha ammesso lui stesso, lo ha portato a vivere un profondo senso di smarrimento dal quale però, sembra aver preso il meglio.