Diletta Leotta sorprende con un “gestaccio” ironico davanti alla telecamera a Radio 105. Il video diventa virale.

Dopo aver fatto infuriare un’altra moglie, qualcuno ha fatto “infuriare” Diletta Leotta. In un momento di backstage a Radio 105 apparentemente innocuo, la conduttrice è stata ripresa mentre si sistemava il make-up. Ma quando si accorge della presenza della telecamera, la sua reazione sorprende tutti: un “gestaccio” davanti all’obiettivo. Ecco la reazione sui social.

Elisabetta Canalis parla dell’amicizia con Diletta Leotta ed Elodie

Mentre il “gestaccio” fa discutere, dall’altra parte c’è chi difende e valorizza la personalità di Diletta Leotta. In una recente intervista a Vanity Fair, Elisabetta Canalis ha parlato del legame speciale con Elodie e la stessa conduttrice. “Mi sono chiesta come abbiamo fatto a non diventare amiche prima“, ha raccontato, sottolineando le qualità che più apprezza nelle due. A proposito della conduttrice, ha detto: “Sono divertenti, in carriera, spontanee“.

Diletta Leotta e il “gestaccio” davanti le telecamere: il video spopola sui social

Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Radio 105, Diletta Leotta è ripresa durante un momento di preparazione. Appare concentrata mentre si passa il mascara e subito dopo il lip gloss, ignara inizialmente di essere osservata.

Ma nel momento esatto in cui si accorge della telecamera puntata su di lei, non si limita a un sorriso imbarazzato: al contrario, reagisce con un gesto esplicito ma ironico, alzando il dito medio. Tutto accompagnato dalla canzone “Man I Need” di Olivia Dean e da un sorriso che sembra voler sdrammatizzare la situazione.

Il gesto, chiaramente non offensivo ma piuttosto autoironico, ha subito catturato l’attenzione del pubblico, raccogliendo like e commenti in gran quantità. Alcuni utenti hanno apprezzato l’ironia della scena, altri hanno reagito con commenti più critici.

Tra i più noti si leggono: “è pure grezza perfetta” oppure “lo so che viene ripresa per i social di radio 105, ma fa un po’ ridere truccarsi per andare in onda in radio“. C’è anche chi punta il dito sull’aspetto fisico: “Cos’ha di non rifatto” e “il viso sembra di cera“.