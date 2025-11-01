L’abbraccio tra Diletta Leotta e Bobo Vieri alla Kings League scatena i social: la reazione di Costanza Caracciolo sotto i riflettori.

Dopo aver fatto infuriare Eleonora Abbagnato, un’altra moglie sembra essere rimasta infastidita dal comportamento “caloroso” di Diletta Leotta. Si tratta di Costanza Caracciolo, al centro delle attenzioni social dopo un episodio accaduto alla Kings League, la competizione sportiva che fonde calcio e intrattenimento e che vede coinvolti personaggi noti come Christian Vieri e la stessa conduttrice.

Diletta Leotta e l’abbraccio con Bobo Vieri: la reazione di Costanza Caracciolo

Nel corso di una partita della Kings League, Christian “Bobo” Vieri e Diletta Leotta hanno festeggiato un gol della loro squadra con un abbraccio, un gesto spontaneo e tipico degli eventi sportivi. Il momento è stato ripreso in video e ha rapidamente fatto il giro dei social, soprattutto su TikTok, dove ha attirato l’attenzione non tanto per l’abbraccio in sé, quanto per un dettaglio sullo sfondo: la reazione di Costanza Caracciolo.

La moglie di Vieri si trovava infatti proprio dietro i due protagonisti del gesto e la sua espressione è stata interpretata da molti utenti come “quasi infastidita” o “gelosa“.

Esplodono i commenti sui social sul caso Caracciolo

Le reazioni al video non si sono fatte attendere. Diversi utenti hanno espresso solidarietà verso Costanza Caracciolo, sottolineandone bellezza e serietà dell’ex velina: “LA CARACCIOLO non ha niente da invidiare alla Leotta. Anzi, è una donna bellissima e seria“.

Altri invece hanno difeso il gesto di Christian “Bobo” Vieri, ritenendolo del tutto innocente: “Lui è stato gentile! Non vedo neanche un abbraccio malizioso bravo Bobo“. L’espressione della Caracciolo ha riportato alla mente le parole pronunciate da Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti, durante un’intervista a Obbligo e Verità. “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate… lei gli metteva il culo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo“, aveva ammesso.