Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto: ore difficili, arriva l’annuncio

Dopo il lutto che ha colpito Andrea Delogu, la Rai prende una decisione. Ecco cosa è stato annunciato ufficialmente.

Dopo il tragico lutto che ha colpito Andrea Delogu e le numerose manifestazioni di affetto arrivate dai colleghi, tra cui Milly Carlucci, arriva la decisione ufficiale sul suo ritorno in TV. Tutti si chiedevano cosa ne sarebbe stato de La Porta Magica e della presenza della conduttrice a Ballando con le Stelle: ora c’è una risposta della Rai. L’annuncio.

Rai

Lutto per Andrea Delogu: le parole di Milly Carlucci

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello di Milly Carlucci ha lasciato il segno. La storica conduttrice di Ballando con le Stelle, dove Andrea Delogu è concorrente insieme a Nikita Perotti, ha voluto rendere pubblico il proprio sostegno, dichiarando: “Noi le siamo veramente vicini“. La conduttrice ha poi aggiunto una frase toccante: “Il nostro compito è offrire un momento di leggerezza – anche quando il cuore è pieno di tristezza“.

La Delogu non sarà presente nella puntata di Ballando in onda sabato 1 novembre. Il suo compagno di avventura ha partecipato ai funerali del fratello Evan.

Il ritorno in TV: la decisione della Rai su La Porta Magica

Dopo lo stop delle puntate del 30 e 31 ottobre, aggiunge Fanpage, la Rai ha deciso di prolungare la sospensione de La Porta Magica per l’intera prossima settimana. La trasmissione pomeridiana condotta da Andrea Delogu su Rai2 resterà quindi ferma “fino a nuovo ordine“.

Una scelta presa “in segno di rispetto e di comprensione” per il momento drammatico vissuto dalla conduttrice, colpita dalla perdita improvvisa del fratello Evan Oscar Delogu. Il giovane ha perso la vita il 29 ottobre in un incidente motociclistico a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. A bordo di una moto Benelli 750, ha urtato due pali della luce, perdendo il controllo del mezzo con conseguenze fatali.