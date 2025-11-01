Valentina Ferragni nel mirino per il look di Halloween da coniglietta: scoppia lo “scontro” social con Elisabetta Canalis.

Mentre al Grande Fratello si è sfiorata la rissa durante la festa di Halloween, sui social la tensione si è spostata sui travestimenti scelti dalle vip italiane. A far discutere sono state soprattutto Valentina Ferragni ed Elisabetta Canalis, entrambe comparse in versione “coniglietta di Playboy”. Se l’ex Velina è stata subito acclamata, la sorella di Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche, travolta da commenti impietosi e paragoni poco lusinghieri.

Il costume da “coniglietta di Playboy” di Elisabetta Canalis: fan in delirio

Elisabetta Canalis, come riportato da Leggo.it, ha infiammato i social con il suo costume da coniglietta di Playboy, pubblicando un carosello di immagini che la ritraggono in un body dalla scollatura audace, con giochi di trasparenze e decorato da fiori blu scuro.

A completare il look, una maschera nera tempestata di brillantini e stivali alti fino al ginocchio. Nella didascalia del post, scrive: “Cosa sarete per Halloween?“. Il suo outfit, definito irresistibilmente sensuale, è stato molto acclamato dagli utenti.

“La brutta copia…”: pioggia di critiche per Valentina Ferragni

Anche Valentina Ferragni ha scelto lo stesso travestimento da coniglietta per Halloween, ma il risultato non ha ricevuto lo stesso entusiasmo. Il web ha subito reagito con critiche feroci, e nei commenti si è fatta largo un’opinione condivisa: “La brutta copia della Canalis“.

Non sono mancati altri giudizi taglienti come “Halloween non è carnevale comunque” e “Questo è per far capire la differenza tra il povero e il ricco“. In mezzo a tante critiche, è comparso anche qualche complimento, come “Bellissima“, ma il tono generale dei commenti è stato decisamente negativo.

Tuttavia, il confronto tra le due vip ha polarizzato l’attenzione del pubblico, trasformando una semplice scelta di costume in un caso mediatico.