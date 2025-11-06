Pierfrancesco Favino si confessa come mai prima d’ora e svela il suo lato più fragile e umano in un’intervista sorprendente, tra bugie e tradimenti.

Pierfrancesco Favino, uno degli attori più amati e rispettati del cinema italiano, ha deciso di spogliarsi di ogni maschera. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’interprete romano si è raccontato con sincerità disarmante, svelando aspetti inediti della sua vita privata e del suo passato. Dopo aver confidato di aver avuto un’esperienza con un uomo, l’attore ripercorre, rimpianti e nuove consapevolezze, attraversando le tappe più importanti della sua vita personale e professionale in vista dell’uscita del suo nuovo film, Il Maestro.

Il rapporto dell’attore con la solitudine

Nel corso dell’intervista, oltre a parlare del suo ritorno sul grande schermo, Favino ha riflettuto anche sulla solitudine e sulla vita spesso sradicata che il suo mestiere comporta: “Io passo metà anno in una camera d’albergo. È impossibile non fare i conti con te stesso e la tua vita vera, che in quell’istante sta andando avanti senza di te”.

Pur ammettendo di non avere un brutto rapporto con la solitudine, ha ammesso di aver dovuto compiere uno sforzo ed imparare, a dispetto del passato, quando invece questo lo metteva a disagio. Una lezione che l’attore dice di aver appreso proprio “praticando la solitudine”: “La pativo moltissimo, mi rendeva triste. Una grande mano me l’hanno data le mie figlie, facendomi sentire sparso, ramificato nel mondo”, ha ammesso.

Il lato più oscuro di Pierfrancesco Favino

Ma è nella parte più intima dell’intervista che Pierfrancesco Favino si lascia andare a un racconto del tutto personale. “Sembro affidabile, ma sono stato una persona totalmente inaffidabile” ha ammesso senza filtri. “Ho avuto storie contemporaneamente, sono stato un bugiardo cronico, ho finto di avere soldi che non avevo, ho dato appuntamenti a cui non mi sono mai presentato. Ero il ragazzo romano che l’amica ti diceva: ‘Non ci uscire, con quello!’”, ha confessato con estrema onestà, ammettendo anche i tradimenti.

Parole che mostrano un volto inedito e profondamente umano dell’attore, che oggi sembra aver trovato un equilibrio grazie all’amore per la compagna Anna Ferzetti, al suo fianco da oltre venticinque anni, della quale ha parlato di recente in una intervista a Repubblica: “Abbiamo un progetto di vita insieme, meraviglioso, che non ha a che fare con il mestiere”.