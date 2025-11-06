Caterina Balivo sbotta: “Ho agito per vie legali”, e affonda la ‘concorrenza’ senza filtri

Caterina Balivo parla a Fanpage.it: riflette sul suo ritorno in Rai, critica la TV attuale e rivela di aver agito legalmente contro attacchi lesivi.

Caterina Balivo, attualmente al timone del pomeridiano La Volta Buona su Rai 1, è stata ospite nella redazione di Fanpage.it dove ha parlato in modo diretto e senza filtri del suo ritorno in televisione, delle critiche ricevute e dello stato della TV. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

La stoccata di Caterina Balivo alla TV di oggi

Oltre al proprio percorso in TV, la conduttrice Caterina Balivo ha voluto offrire una riflessione sulla televisione italiana contemporanea, che secondo lei sta vivendo una fase di forte crisi economica: “Si vede che mancano i soldi, non si spiegherebbero altrimenti tanti talk sui casi di cronaca, anche con pseudo politici, quelli di un tempo, per coprire le poltrone in studio“.

Ha evidenziato come la scelta di molti programmi sia dettata da esigenze di budget più che da contenuti: “Non costano, non tutti sono pagati per parlare di persone che non ci sono più o di fatti di attualità o di politica, il budget è molto basso. I programmi belli sono quelli che possono permetterselo“.

La risposta alle critiche

Caterina Balivo ha raccontato come ha vissuto il suo ritorno nel daytime Rai: “È stato un ritorno a casa, ero cambiata, più donna e consapevole, penso che anche il pubblico abbia faticato a riconoscermi“.

Il cambiamento non è passato inosservato e, insieme al rientro sul piccolo schermo, sono arrivate anche le critiche. Alla domanda su quale fosse la critica che l’ha colpita di più, ha risposto con lucidità: “Mi colpisce sempre la grandissima attenzione che hanno alcuni giornalisti su cose che poi che generano like e condivisioni. Ho capito che il mio nome fa girare in rete e quindi usatemi, che vi devo dire. Molte volte le persone hanno bisogno di quello specchietto per splendere“.

Quando le è stato chiesto se ci siano state critiche davvero lesive, la risposta è stata netta: “Sì e ho agito per vie legali“.