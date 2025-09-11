Uomini e Donne, ex tronista sposa il suo compagno: la romantica proposta

Alex Migliorini di Uomini e Donne sposa Manuel Pirelli: una storia d’amore intensa e pronta al lieto fine.

La ricerca dell’amore davanti alle telecamere non ha portato subito fortuna ad Alex Migliorini e Manuel Pirelli, ma il destino aveva in serbo per loro un finale diverso. Manuel aveva partecipato a Love Island nel 2021 con l’intento di trovare una compagna, salvo poi fare coming out due anni dopo. Alex, invece, era stato protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne, esperienza che gli aveva fatto incontrare Alessandro D’Amico, con cui però la storia si concluse dopo pochi mesi. Nonostante i riflettori accesi in passato, la scintilla vera e duratura è arrivata lontano dagli studi televisivi, nel 2023, quando i due si sono conosciuti e hanno scoperto di avere un legame immediato e profondo. Ma negli ultimi giorni è arrivata una svolta inaspettata.

La proposta di matrimonio e la dichiarazione social

Nell’agosto del 2024, mentre erano in vacanza, Manuel ha deciso di sorprendere Alex con una romantica proposta di matrimonio, condivisa poi dallo stesso ex tronista sui social.

“Eccoci qui dopo questa vacanza, con queste foto che immortalano un momento speciale – ha scritto Alex –. Entrambi abbiamo fatto molto l’uno per l’altro, tu ti sei anche trasferito a Milano per me e questo vale tanto. All’inizio sviai sempre quando mi facevi battute sul matrimonio, forse per paura del mio passato, ma ora so che ti amo follemente e ti voglio sposare“.

Una dichiarazione che ha emozionato i fan, testimoniando la forza di un sentimento che ha saputo resistere alle difficoltà e ai pregiudizi.

Le nozze in arrivo e un futuro insieme

A distanza di un anno dalla proposta, il matrimonio è ormai alle porte. In un’intervista rilasciata al magazine Tutto Uomini, Alex Migliorini ha confermato l’intenzione di convolare presto a nozze con il suo compagno.

“Presto sposerò il mio fidanzato. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo capito subito che era amore e abbiamo fatto passi molto importanti” ha dichiarato. Una favola moderna che è pronta al passo successivo.