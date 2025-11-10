“Sono molto grandi, poi i peli”: la confessione di Elodie sul suo complesso più assurdo

Elodie racconta in un contenuto esclusivo per WittyTv il complesso legato ai suoi piedi, condividendo un aspetto intimo della sua autostima.

Dopo il problema alla voce che l’ha costretta a bloccare il suo concerto, Elodie è tornata sotto i riflettori a a Tu Si Que Vales, dove si è esibita in una divertente imitazione di Achille Lauro durante la Lip-Sync Battle. A fine puntata ha anche registrato un contenuto esclusivo per WittyTv, come riportato da Biccy, dove ha parlato apertamente di un suo complesso fisico.

Elodie e il complesso per i suoi piedi

Elodie ha sempre dimostrato di essere una persona capace di mettersi in gioco con sincerità. In passato aveva già rivelato questo dettaglio durante una chiacchierata fuori onda con la Gialappa’s a Le Iene, dicendo.

“Ho sempre avuto un complesso per i miei piedi: sono molto grandi e fino a qualche tempo fa compravo un numero in meno. Prendevo il 40 perché il 41 mi sembrava… aggressivo!” ha dichiarato. Parole che raccontano quanto quel dettaglio fisico, apparentemente banale, avesse un peso reale nella percezione che aveva di sé.

“Sono molto grandi, poi i peli…”

Oggi però Elodie vive questa parte di sé con leggerezza. Durante il contenuto per WittyTv, aggiunge Biccy, ha raccontato con il sorriso: “Sono molto autoironica, mi piace molto scherzare e prendere in giro tutti, gli altri e me. Mi piace scherzare su tutto e se posso prendermi in giro lo faccio, a partire dai piedi, che sono molto grandi – porto un 41 – e questa cosa mi fa molto sorridere“.

Sempre con disinvoltura, ha aggiunto anche un’altra nota ironica: “Poi i peli… Se ho i peli sui piedi? Sì! Ma oggi li ho tolti“. Una battuta semplice, ma efficace, che mostra quanto la cantante abbia abbracciato ogni aspetto del suo corpo senza più vergogna.

Ecco, a seguire, l’ultimo post pubblicato su Instagram: