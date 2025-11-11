Raffaella Fico, gender reveal con Armando Izzo: svelato il sesso del bebè in arrivo

Raffaella Fico e Armando Izzo in festa: al gender reveal svelato il sesso del loro primo figlio insieme. Il video emoziona i fan.

Raffaella Fico è tornata al centro del gossip del momento con un evento dolcissimo che ha commosso i fan e riempito di gioia i social. Nei giorni scorsi, ospite della trasmissione Verissimo, la showgirl napoletana ha svelato di essere incinta del compagno Armando Izzo. L’ex gieffina, già mamma della piccola Pia, nelle passate ore ha condiviso proprio insieme al compagno un momento che segna una nuova, importante tappa della loro storia d’amore: il gender revival. La coppia ha deciso di condividere con i follower l’importante momento, svelando così il sesso del bebè in arrivo: è un maschietto o una femminuccia?

L’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo

Solo pochi giorni fa, Raffaella Fico era stata ospite a Verissimo, dove aveva parlato apertamente della sua relazione con Izzo, sottolineando quanto il loro legame sia basato su semplicità e valori comuni. “Non pensavo che sarebbe arrivato un altro calciatore – ha raccontato – siamo due anime simili, con gli stessi valori. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”.

Lui, già padre di una bambina, e lei, mamma di Pia avuta da Mario Balotelli, formano oggi una famiglia allargata serena e affiatata. Dopo aver svelato di essere incinta, però, la showgirl ha anche annunciato ai suoi follower il sesso del nascituro, svelando attraverso il tradizionale gender revival se la sua primogenita avrà un fratellino o una sorellina.

Un video svela tutto: le immagini del gender reveal

La notizia è stata resa nota inizialmente dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato un video in cui Raffaella Fico e Armando Izzo – calciatore del Monza – attendono emozionati il verdetto dei fumogeni, pronti a rivelare il sesso del bebè.

Nel video – poi condiviso nelle sue Instagram stories anche dalla stessa showgirl – tra palloncini e sorrisi, un’esplosione di colore azzurro ha confermato che la coppia è in attesa di un maschietto. L’emozione è stata palpabile: Raffaella, visibilmente commossa, si è lasciata andare a un lungo abbraccio con il compagno, mentre amici e familiari festeggiavano la lieta notizia.

Le immagini del momento hanno rapidamente fatto il giro del web, rilanciate da diverse testate di gossip e dai fan dell’ex concorrente del Grande Fratello, che non hanno risparmiato commenti affettuosi e auguri per la coppia.