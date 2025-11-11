Fabio Fulco papà bis: è nato il secondo figlio con Veronica Papa, ma “giallo” sul nome

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta: l’attore annuncia la nascita del loro “principe” con un messaggio pieno d’amore, ma senza svelare troppo…

Grandissima emozione per Fabio Fulco e Veronica Papa diventati genitori! L’attore e la sua compagna, dopo aver annunciato la scorsa estate di aspettare un bambino, hanno accolto nelle passate ore il loro secondo figlio. L’annuncio è arrivato con un post sui social in cui Fabio ha condiviso un tenero messaggio che ha subito scatenato l’affetto dei fan. Il lieto evento è stato comunicato con poche parole, quanto basta per fare emergere tutta la sua emozione, senza svelare troppi dettagli… almeno per ora!

La nuova vita di Fabio Fulco dopo i 50 anni

Fabio Fulco e Veronica Papa, sposati dal 2023, stanno vivendo un periodo di grande serenità. Dopo la lunga relazione con Cristina Chiabotto, finita in modo burrascoso, l’attore aveva raccontato di aver faticato a credere di nuovo nell’amore. Poi l’incontro con Veronica ha cambiato tutto: “Mi ha fatto capire che si può tornare ad amare”, aveva dichiarato tempo fa.

Oggi, a 55 anni, Fulco è un uomo realizzato, felice e grato per la famiglia costruita con la donna che considera la sua compagna di vita e di sogni. Con la nascita del secondo figlio, la loro “fiaba d’amore” – come la chiamavano già lo scorso luglio, quando avevano annunciato la gravidanza – si arricchisce di un nuovo capitolo. A testimonianza di ciò, il finale del messaggio che accompagna il post, che rappresenta la sintesi perfetta di tutto: “Ora siamo completi”.

Il tenero annuncio sui social

Lunedì 10 novembre è nato il secondogenito di Fabio Fulco e Veronica Papa. L’attore ha condiviso la notizia su Instagram con un post dolcissimo, accompagnato da un messaggio pieno di gratitudine e felicità: “Il nostro principe”. Il bimbo è venuto al mondo alle 05:46 del mattino, e la famiglia si è subito riempita di gioia per il nuovo arrivo.

Nel post, Fulco ha scritto: “Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Gioia infinita, ora siamo completi. Amore immenso, grazie Signore mio”. Parole che racchiudono tutta la commozione di un momento speciale, in cui l’attore – già papà della piccola Agnes, nata nel 2021 – celebra un nuovo inizio insieme alla sua famiglia.

Come molti genitori vip, anche lui ha scelto di mantenere un po’ di riservatezza, rivelando solo le iniziali del nome del bebè: “G. P.”. Nessun dettaglio in più per il momento, ma tanto amore nei messaggi condivisi.