Federica Panicucci, gelo con un noto collega: l’indiscrezione sull’assenza al suo party

Federica Panicucci ha festeggiato i 58 anni con un party per pochi intimi e tanto glamour. Ma un dettaglio – e un’assenza inaspettata – hanno fatto discutere i fan.

C’è sempre grande curiosità attorno a Federica Panicucci, icona della televisione italiana e volto amatissimo di Mattino 5. Di recente la conduttrice ha spento 58 candeline con una festa elegante ma sorprendentemente intima, dalla quale era trapelato un dettaglio rimasto top secret (per volere della stessa conduttrice). Al party esclusivo hanno preso parte solo pochi amici e affetti cari. Tuttavia, tra le luci e i sorrisi della festa milanese, non è passato inosservato un dettaglio che ha fatto molto discutere: un’assenza che in molti hanno giudicato “pesante”.

Una festa esclusiva e piena d’affetto

Il compleanno di Federica Panicucci si è svolto in uno dei luoghi più raffinati di Milano, il ristorante “Il Foyer alla Scala”. La conduttrice, splendida in un abito Maison Valentino impreziosito da gioielli Damiani, ha accolto gli invitati in un’atmosfera raccolta e sofisticata. “L’atmosfera era bellissima, avevo accanto tutte le persone a me care, quelle con cui ho condiviso un pezzo di vita e di amicizia”, ha raccontato la Panicucci a Chi Magazine. “Per me è stato un momento pieno d’affetto, intimo, esattamente come lo volevo. Arriva un momento in cui capisci che contano le persone che ti conoscono davvero. E io volevo proprio loro”.

FEDERICA PANICUCCI

Una scelta precisa, quindi, quella della presentatrice: meno clamore e più autenticità, una serata per celebrare solo i legami veri. Ma tra i colleghi di Mattino 5, qualcuno non è apparso nelle foto e nei racconti del party, scatenando la curiosità dei fan.

Il grande assente e il mistero sul rapporto con Vecchi

A notare il dettaglio è stato Dagospia, che ha sottolineato come tra gli invitati mancasse proprio Francesco Vecchi, co-conduttore di Mattino 5 e collega storico di Federica. “Aveva altri impegni o non è stato invitato?”, si domanda il sito di Roberto D’Agostino, insinuando il dubbio e lasciando intendere che l’assenza non sia passata inosservata.

Al momento, nessuno dei due ha commentato ufficialmente la vicenda, e la Panicucci – che al fianco del compagno Marco Bacini ha ricevuto auguri e dediche affettuose – ha preferito mantenere il riserbo.