Federica Panicucci ha festeggiato 58 anni con una festa elegante e intima, ma resta un piccolo mistero legato al compagno Marco Bacini.

Un compleanno elegante, intimo, pieno di affetto e… mistero. Federica Panicucci, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha spento 58 candeline in un clima di serenità e riservatezza, nonostante le recenti voci di una presunta crisi con il compagno Marco Bacini. Tra amici, colleghi e persone care, la serata si è trasformata in un momento speciale, capace di raccontare molto più di una semplice festa. Ma a incuriosire i fan è stato soprattutto un dettaglio che la conduttrice ha preferito non rivelare.

Un compleanno elegante e diverso dal solito

Per festeggiare il suo compleanno, Federica Panicucci ha scelto un ricevimento raffinato ma più raccolto del solito. Il party si è tenuto al ristorante Il Foyer alla Scala di Milano, in compagnia degli amici di sempre e dei suoi affetti più sinceri. La conduttrice, splendida in un abito Maison Valentino e gioielli Damiani, ha raccontato a Chi Magazine di aver voluto una festa “piena d’affetto, intima, esattamente come lo volevo”. Poi ha aggiunto: “Arriva un momento in cui capisci che contano le persone che ti conoscono davvero. E io volevo proprio loro”. Tra gli invitati al compleanno, naturalmente, c’era anche Marco Bacini, compagno e socio in affari, sempre al suo fianco nelle occasioni più importanti.

Federica Panicucci e il mistero sul regalo del compagno Marco Bacini

Ed è proprio Marco Bacini a essere al centro del piccolo mistero che circonda il compleanno della conduttrice. Alla domanda di Chi sul regalo ricevuto dal compagno, Federica ha risposto con fermezza e ironia: “Non glielo dirò! Ma posso svelarle che poi siamo partiti per un weekend a Londra, e siamo stati molto bene. Il tempo condiviso è quello che racconta di più”. Un dono rimasto segreto, dunque, ma che sembra nascondere un gesto dal profondo valore affettivo. Panicucci ha inoltre ribadito la sua volontà di tutelare la privacy dei figli: “Sono riservatissima. Alcune cose devono restare solo mie. Anche il loro biglietto è bellissimo, ma mio. In questo vale la legge sulla privacy”.