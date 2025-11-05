“È nato”: Roberta Morise mamma bis, il nome del figlio scelto all’ultimo è particolare

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. Lo chef e la conduttrice hanno annunciato la lieta notizia con un dolce post su Instagram.

Fiocco azzurro per Roberta Morise ed Enrico Bartolini: nelle passate ore, la coppia ha festeggiato l’arrivo del loro secondo figlio. A dare la notizia è stato lo chef stellato con un post emozionante condiviso anche dalla conduttrice. Dopo la nascita del primogenito Gianmaria nel 2024, la famiglia si allarga con l’arrivo di un nuovo bambino, accolto con gioia e tenerezza. L’annuncio, accompagnato da uno scatto in bianco e nero, ha subito commosso fan e colleghi del mondo dello spettacolo, svelando anche il nome del bebè, cambiato nel corso della gravidanza di Morise.

Un nuovo capitolo per la coppia

Un momento di pura gioia per Roberta Morise ed Enrico Bartolini, che hanno accolto il loro secondo figlio. Dopo mesi di attesa, la coppia ha finalmente potuto stringere tra le braccia il nuovo arrivato, suggellando così un periodo già ricco di traguardi e amore. Roberta Morise, volto noto della televisione italiana e amatissima dal pubblico Rai, e lo chef stellato Enrico Bartolini, considerato tra i più premiati al mondo, stanno vivendo un momento familiare intenso e felice. La loro storia d’amore, nata da un incontro fortuito nel 2023, si è evoluta in un legame profondo. Dopo la nascita del primo figlio e il matrimonio celebrato nell’agosto 2024, Roberta ed Enrico attraversano oggi la felicità di essere genitori bis.

Roberta Morise mamma per la seconda volta: è nato Geremia

La notizia è arrivata direttamente dai profili social dei neo genitori. Enrico Bartolini ha pubblicato una foto in bianco e nero che ritrae la piccola mano del neonato intrecciata a quelle di mamma e papà. Nella didascalia, parole dolcissime: “Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”. Il piccolo Geremia è nato lunedì 3 novembre, come ha rivelato lo chef nella serata successiva. È il secondo figlio per la coppia, che aveva accolto il primogenito Gianmaria a maggio 2024. La conduttrice, che durante la gravidanza aveva inizialmente pensato di chiamare il bimbo Enea, ha poi scelto con il compagno un nome diverso.