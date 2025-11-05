Maria De Filippi torna a Belve e sorprende Francesca Fagnani portando le sue analisi del sangue in studio. Il dettaglio inedito sulla sua salute e la “diagnosi” dell’amica lascia tutti di stucco.

Negli studi di Belve non mancano mai momenti di ironia, confidenze e rivelazioni inaspettate e cadute improvvise e fuori programma. Nella seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, a catturare l’attenzione del pubblico è stata ancora una volta Maria De Filippi. La conduttrice, da sempre schiva e riservata sulla sua vita privata, ha scelto di portare un “regalo” speciale all’amica e collega, scatenando curiosità e sorrisi. Tra battute, affetto sincero e un pizzico di autoironia, la regina di Mediaset si è lasciata andare a un momento di verità sulla sua salute che ha incuriosito tutti.

Un “regalo medico” per Francesca Fagnani

Maria De Filippi è tornata nello studio di Belve con il suo stile inconfondibile, ma questa volta ha voluto sorprendere Francesca Fagnani con un dono davvero insolito: un camice da dottoressa e un ricettario personalizzato. Un gesto ironico, pensato proprio per l’amica, che ha più volte ammesso di essere “un po’ ipocondriaca”. Come se non bastasse, Maria ha portato con sé anche le sue analisi del sangue più recenti, fatte solo pochi giorni prima. Le ha consegnate alla Fagnani, che non ha esitato a “leggerle” in diretta, commentando con tono ironico ma curioso i risultati.

Tre i valori leggermente fuori parametro: HDW (la distribuzione dell’emoglobina), eosinofili e progesterone. La collega, prendendo in mano i fogli, ha subito rassicurato Maria: “Non vuol dire niente. Questi sono i globuli bianchi che si attivano in caso di allergie. Ma siccome lei vive con due cani, è dovuto a quello. Starei tranquilla”.

La confessione di Maria De Filippi

Tra una battuta e l’altra, la chiacchierata ha preso una piega più personale. Dopo aver commentato i valori, la conduttrice Mediaset ha rivelato il suo “punto debole”: “Il colesterolo alto è di famiglia”. Un dettaglio che ha portato Maria De Filippi a condividere un aspetto finora poco noto della sua quotidianità. “Mi fido del mio medico e mi fido di quello che mi dà. Ho due medicine tutte le sere”, ha ammesso con la sua consueta sincerità.

Francesca Fagnani, a sua volta, ha confessato di assumere berberina, una sostanza naturale utile per regolare il colesterolo: “Io prendo la berberina… gliela consiglierei”. L’incontro si è chiuso tra i sorrisi, con la De Filippi che ha consegnato all’amica il ricettario “da dottoressa” e le ha dato appuntamento alla prossima puntata di Belve, in onda il 12 novembre.