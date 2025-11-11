Thais Wiggers “beccata” con un uomo misterioso: le sue parole sorprendono

Thais Wiggers è stata paparazzata a Milano con un uomo misterioso. L’ex velina rompe il silenzio e conferma cautamente la frequentazione.

Thais Wiggers è tornata ad aprire il suo cuore, dopo il dolore per la scomparsa dell’ex compagno. L’ex velina di Striscia la Notizia è stata sorpresa in questi giorni in compagnia di un uomo misterioso, durante una passeggiata tra le vie di Milano. Le immagini, pubblicate dal settimanale Diva&Donna, mostrano i due vicinissimi e sorridenti, intenti a camminare sotto braccio. Un dettaglio che non è certo passato inosservato, scatenando la curiosità degli appassionati di gossip, intenti a scoprire l’identità del presunto nuovo amore.

Il dolore per la morte di Paul Baccaglini

Negli ultimi mesi, Thais Wiggers aveva attraversato momenti difficili. La morte improvvisa di Paul Baccaglini, suo ex compagno e padre putativo della loro cagnolina, l’aveva profondamente colpita. “Nonostante non ci sentissimo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme”, aveva scritto sui social lo scorso settembre, dopo aver appreso la tragica notizia.

Oggi, però, Thais sembra pronta a voltare pagina. Lontana dai riflettori più accesi e con la serenità ritrovata, ha scelto di vivere questo nuovo capitolo della sua vita privata con discrezione ma anche con una ritrovata leggerezza: “Sono felice e vedremo come andrà”, ha commentato, dimostrando il suo desiderio di rinascita.

Thais Wiggers rompe il silenzio e conferma tutto

Con un post su Instagram, Diva&Donna ha paparazzato Thais Wiggers in compagnia di un “nuovo misterioso cavaliere”. Niente nomi, per ora, sul nuovo compagno che sembra averle ridato il sorriso dopo un periodo particolarmente delicato. Visibilmente più grande di lei, vestito in modo casual ma elegante, appare al suo fianco nelle foto con un atteggiamento protettivo e affettuoso. L’atmosfera rilassata e la complicità evidente tra i due hanno fatto subito pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. E, come spesso accade, la conferma non si è fatta attendere.

A parlare è stata la stessa Thais Wiggers, che ha deciso di chiarire la natura del rapporto in un breve ma significativo commento al settimanale che l’ha immortalata. “Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo come andrà”, ha dichiarato la showgirl brasiliana, lasciando intendere che si tratta di una conoscenza agli inizi ma già importante.