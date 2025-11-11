Elisa ed Emma Marrone sorprendono tutti al Forum di Assago con un duetto da brividi su “L’anima vola” e “Brutta storia”: il pubblico in delirio, i video diventano virali.

Serata memorabile al Forum di Assago, nella serata di ieri 10 novembre, dove tra applausi e standing ovation si è consumato uno dei momenti più emozionanti della musica italiana recente. L’attesissimo concerto di Elisa ha letteralmente mandato il pubblico in delirio e una sorpresa ha lasciato tutti senza fiato. L’amica e cantante Emma è stata la presenza speciale della serata, comparsa sul palco tra le luci e le note di una delle canzoni più amate di Elisa e rendendosi protagonista di un duetto memorabile che ha mandato in visibilio il pubblico.

Un’apparizione che ha mandato in visibilio il Forum di Assago

Elisa continua a incantare il pubblico con il suo tour, e la tappa milanese non ha certo fatto eccezione. Durante lo show al Forum di Assago, l’artista friulana ha voluto condividere il palco con un’amica e collega speciale: Emma Marrone, accolta da una vera e propria ovazione.

Le due cantanti, unite da una profonda stima reciproca e amicizia, hanno dato vita a un momento destinato a restare nella memoria dei fan. Insieme, hanno interpretato “L’anima vola”, uno dei brani più iconici di Elisa, trasformando l’arena in un tripudio di emozioni e luci accese. Un duetto intenso, pieno di energia e complicità, che ha scaldato il cuore del pubblico. Le immagini del momento, condivise sui social, mostrano le due artiste abbracciate e sorridenti sul palco, mentre il pubblico canta con loro a squarciagola.

Emma Marrone ed Elisa Toffoli pic.twitter.com/NVYnL6BI11 — Roberto (@sali_roberto) November 10, 2025

Il duetto di Elisa e Emma diventa virale

La sorpresa, però, non si è fermata qui. Dopo il primo brano, Elisa ha invitato Emma a restare sul palco per un altro momento speciale: una reinterpretazione acustica del singolo “Brutta storia”, ultimo successo di Emma Marrone firmato da Olly, Paolo Antonacci e Juli. Ad accompagnarle con la chitarra c’erano Andrea Rigonat, marito di Elisa, e lo stesso Juli, rendendo la performance ancora più intima e suggestiva.

Emma Marrone ed Elisa Toffoli pic.twitter.com/41novoLgvf — Roberto (@sali_roberto) November 10, 2025

Il video del duetto è rapidamente diventato virale, con i fan che sui social chiedono a gran voce che le due versioni speciali vengano incise ufficialmente. “Un momento da pelle d’oca”, scrivono in molti sotto i post. E in effetti, quella tra Elisa ed Emma Marrone è una sinergia che continua a emozionare e a unire due generazioni di musica italiana.