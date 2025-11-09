Raffaella Fico incinta, l’annuncio da Silvia Toffanin: la reazione della figlia avuta da Balotelli

A Verissimo, Raffaella Fico rivela di essere incinta: svelata la reazione di Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli.

Raffaella Fico ha portato una ventata di gioia nello studio di Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata dell’8 novembre 2025. La showgirl napoletana ha raccontato il momento speciale che sta vivendo accanto al nuovo compagno Armando Izzo. Diversamente dalle voci circolate nelle scorse settimane, è stata lei stessa a fare chiarezza in diretta, annunciando con dolcezza di essere incinta. Inoltre, ha svelato anche la reazione di Pia, la figlia avuta dalla reazione con Mario Balotelli.

Raffaella Fico annuncia la gravidanza a Verissimo

Con grande tenerezza, come riportato da Novella2000, Raffaella Fico ha rivelato a Verissimo di essere incinta. “Sì, sono in dolce attesa“, ha annunciato sorridendo a Silvia Toffanin. Un momento speciale che la showgirl può finalmente vivere in serenità: “È una gravidanza serena, voluta, e stavolta posso viverla con il mio uomo vicino“.

Dopo esperienze passate complesse, sembra aver trovato il proprio equilibrio accanto al difensore del Monza, con cui forma una coppia stabile da tempo. “Finalmente è arrivato l’amore vero, quello bello, quello che ti fa stare bene davvero“, ha raccontato. “Sono stata fidanzata altre volte, ma non ho mai amato così come amo lui“.

La reazione di Pia, la figlia avuta con Mario Balotelli

Uno dei momenti più sentiti dell’intervista a Verissimo è stato il racconto della reazione di Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli, alla notizia della gravidanza. “È felicissima! Ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto meraviglioso“, ha condiviso con dolcezza Raffaella Fico, lasciando trasparire un clima familiare sereno.

Anche Armando Izzo, già papà di due bambini, accoglie con gioia l’arrivo di questo nuovo figlio, voluto da entrambi.

Ecco, a seguire, un video dell’annuncio a Verissimo: