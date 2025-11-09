Peppe Vessicchio, l’ultima chiamata a Fabio Fazio per disdire l’ospitata: il racconto del conduttore di Che Tempo che Fa.

Peppe Vessicchio doveva ospite a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo libro su Mozart. Tutto era pronto. Ma qualcosa è andato storto. “Sei stato il mio primo pensiero, ti volevo avvisare“, ha detto al telefono a Fabio Fazio. Un messaggio che oggi suona come un addio. Poi il silenzio. E poche ore dopo, la notizia che ha scioccato l’Italia.

L’ultima telefonata di Peppe Vessicchio

Non si trattava di un semplice malanno di stagione. Peppe Vessicchio aveva la tosse. Una tosse insistente. Tanto da cancellare all’ultimo la sua apparizione da Fabio Fazio, che lo aspettava per raccontare il suo ultimo lavoro, Bravo bravissimo-La musica di Mozart il fanciullo geniale.

Un dettaglio apparentemente banale, ma che oggi, alla luce dei fatti, fa tremare. Fazio lo ricorda bene a Repubblica: “Gli ho detto di non preoccuparsi, di rimettersi. L’ho salutato come sempre: ti aspettiamo Peppe“. Ma quella promessa è rimasta sospesa.

Il dolore del conduttore Fabio Fazio

Fabio Fazio, visibilmente scosso a Repubblica, non riesce a trovare le parole: “Non so che dire, sono frastornato, non mi sembra vero che non ci sia più“. E in effetti, la sensazione è quella che qualcosa si sia spezzato all’improvviso.

Il ricordo va anche al Festival Sanremo, alla lunga amicizia con Luciana Littizzetto, agli scherzi accettati con il sorriso. Il conduttore di Che Tempo che Fa racconta di “una persona dotata di grande garbo, gentilezza ed eleganza. Discreto e riservatissimo, aveva scelto l’understatement. Il pubblico lo adorava, quando facevamo Sanremo aveva colto le sue caratteristiche, come d’altronde noi e i professori d’orchestra“, di una star “senza compiacimento“.

“Aveva un modo tutto suo di spiegare le cose, pacato. Era colto e aveva la grazia. Mi fa impressione usare l’imperfetto“, ha concluso Fazio.