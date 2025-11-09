Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo riapre il caso: la replica di Pamela Perricciolo e l’intervento a sorpresa di Sabrina Ferilli.

Mentre Raffaella Fico annuncia di essere incinta a Verissimo, un altro momento ha scatenato clamore: l’intervista a Eliana Michelazzo, che dopo anni torna a parlare del caso Mark Caltagirone. Le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto quelle rivolte a Pamela Perricciolo, che ha prontamente replicato smentendo ogni accusa. A sorprendere però è stato anche l’intervento di Sabrina Ferilli, che ha preso posizione nel caso.

Le parole di Eliana Michelazzo a Verissimo

Nel corso della sua ospitata da Silvia Toffanin, come riportato da Biccy, Eliana Michelazzo ha rivelato di essere stata assolta dopo la denuncia legata al bambino che impersonava Sebastian Caltagirone. Ha raccontato episodi molto personali, come i momenti di difficoltà economica, la perdita della madre e i pensieri di farla finita.

Parlando delle sue ex amiche coinvolte nel caso mediatico, ha detto senza mezzi termini: “Mi fanno pena“. A scatenare la reazione di Pamela Perricciolo, però, è stata una dichiarazione precisa della Michelazzo: “Pamela Perricciolo si sarebbe dichiarata colpevole nel processo sul caso del ‘piccolo Sebastian’” e che avrebbe scontato la pena facendo servizi socialmente utili.

Sabrina Ferilli interviene sul caso Mark Caltagirone e lancia una frecciatina

Subito dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo, aggiunge Biccy, Pamela Perricciolo ha commentato un video Instagram dell’attrice Sabrina Ferilli con un semplice cuore.

L’attrice, protagonista de Le Ali della Vita e amica storica di Perricciolo, ha risposto pubblicamente con una frase che non è passata inosservata: “Ti voglio bene! Adesso fatti una bella risata e guarda avanti“. Un messaggio che per molti è suonato come una frecciatina diretta a Eliana Michelazzo, in riferimento a quanto detto da Silvia Toffanin.

Nel frattempo, la Perricciolo ha smentito categoricamente quanto affermato dalla Michelazzo: “Vorrei scrivere molte cose ma le lascio agli avvocati. Due cose mi preme dire come giustamente ha scritto Deianira Marzano. Il processo Caltagirone si era concluso con l’archiviazione e io non ho né scontato pene, né ho avuto denunce. Poi lo confermeranno i miei legali. Questa volta però io denuncerò veramente, denunce vere. Volevo fosse chiaro e grazie a tutti, anche perché leggendo i commenti sotto le pagine ufficiali si capisce tutto. Concludo dicendo che Barbara d’Urso è sempre stata una signora, sempre, sempre“.