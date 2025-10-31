Andrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan

Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. Accanto a lei l’amica Ema Stockholma. Le parole della conduttrice televisiva.

Sono parole cariche di dolore quelle di Andrea Delogu dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, morto a soli 18 anni. La conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle ha appreso la notizia poco dopo la diretta dell’ultima puntata del programma di Rai1. Ma a distanza di pochi giorni ha rotto il silenzio con una dichiarazione che ha spezzato il cuore ai fan.

Andrea Delogu devastata dal dolore

In un momento di grande fragilità, Andrea ha confessato a Repubblica: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla“. Un silenzio carico di significato, quello della presentatrice, che ha scelto di rientrare nella sua città natale, Bellaria, per partecipare ai funerali del giovane.

Accanto a lei, in questo viaggio doloroso, c’è l’amica di sempre Ema Stockholma, legata a Delogu da un’amicizia profonda e sincera, costruita negli anni tra radio e televisione. L’artista francese non l’ha lasciata sola nemmeno per un istante, accompagnandola nel ritorno a casa in un momento che nessuno dovrebbe mai affrontare.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Per Andrea Delogu, Evan non era soltanto un fratello, ma una presenza speciale. Sui social lo aveva spesso descritto come “il fratello più bello del mondo”, un ragazzo solare e pieno di sogni. I due avevano un legame profondo, nonostante i 25 anni di differenza.

“Avrei voluto occuparmi di lui” aveva raccontato Andrea in passato, spiegando che il giovane avrebbe dovuto trasferirsi presto a Roma per vivere con lei.

Il sostegno di Ballando con le stelle e della Rai

L’intero cast di Ballando con le stelle si è stretto attorno ad Andrea Delogu in un abbraccio collettivo.

Milly Carlucci, visibilmente scossa, ha espresso la propria vicinanza: “Siamo agghiacciati da questa notizia, è un dolore che non si può spiegare“. Anche la Rai ha fatto sentire la propria presenza, dimostrando grande rispetto e discrezione.

Per ora non è chiaro se Andrea tornerà presto in pista, ma tutti concordano sul fatto che i riflettori, per lei, debbano restare spenti. In questo momento, per la conduttrice, è tempo di silenzio e raccoglimento.

I funerali di Evan si tengono oggi, 31 ottobre, a Bellaria, dove amici e familiari si sono riuniti per dargli l’ultimo saluto.