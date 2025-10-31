“Viviamo separati, ma…”: Emanuele Filiberto e il retroscena sul legame con Adriana Abascal

Emanuele Filiberto racconta il suo legame con la nuova fiamma Adriana Abascal: “Stiamo bene, ci vediamo spesso”.

Emanuele Filiberto ha sempre mantenuto un profilo discreto, nonostante il cognome importante e la lunga esposizione mediatica. Principe, personaggio televisivo e imprenditore, oggi parla apertamente della sua vita privata, rivelando un equilibrio nuovo accanto alla compagna Adriana Abascal. Intervistato dal Corriere della Sera, il nipote di Umberto II racconta un amore vissuto con serenità, anche se a distanza. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Emanuele Filiberto e l’amore a distanza

L’erede di casa Savoia ha rivelato dettagli del suo rapporto con Adriana Abascal: “Viviamo separati, ma ci vediamo spesso” confessa. Una condizione che non gli pesa, anzi, sembra riflettere la sua esigenza di libertà e introspezione.

Con Adriana, ex modella e imprenditrice, la scintilla è scoccata subito: “Ci hanno presentato amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi e da quel momento tutto è cambiato“. I due hanno trascorso l’estate insieme, condividendo momenti di complicità e affetto, ma continuano a vivere in città diverse per motivi di lavoro.

EMANUELE FILIBERTO

Il principe non dimentica il suo passato. Il matrimonio con l’attrice francese Clotilde Courau, madre delle sue due figlie, resta una parte importante della sua vita. “Con Clotilde ho un bellissimo rapporto” racconta, sottolineando come il rispetto reciproco sia rimasto intatto nonostante la separazione.

Ha, poi, aggiunto: “Amo la mia solitudine. Dopo giorni intensi ho bisogno di staccare, riflettere, poi torno dalle persone che amo“.

Emanuele Filiberto ammette che la fine di un matrimonio porta inevitabilmente con sé momenti difficili, ma non rinnega nulla: “I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi“.

Un principe moderno tra passato e futuro

Nonostante le sue origini e la storia familiare complessa, Emanuele Filiberto non smette di cercare un rapporto diretto e sincero con il pubblico.

“Ho costruito un rapporto semplice con la gente” spiega, ricordando la sua partecipazione a programmi televisivi come Ballando con le Stelle e Sanremo. Sulla mancata vittoria al Festival, commenta con serenità: “Non ci credo e non voglio crederci che fosse tutto deciso. Com’è andata è andata“.