Tensione a X Factor 2025 tra Achille Lauro e Giorgia durante il secondo live del talent show: “Mi impunto…”

Il secondo live di X Factor 2025 non è stato privo di momenti di tensione. Una discussione tra Achille Lauro e Giorgia ha infatti acceso la serata, trasformando una semplice decisione di voto in un episodio destinato a far discutere. L’artista romano ha chiesto di votare per ultimo, mettendo in difficoltà la conduttrice, che ha cercato invano di mantenere l’ordine stabilito dalla produzione. Ma scopriamo che cosa è successo.

“Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”: momento di tensione tra Achille Lauro e Giorgia

Il clima si è surriscaldato quando Giorgia ha invitato i giudici a esprimere la loro decisione su chi eliminare tra Amanda, della squadra di Jake La Furia, e Michelle, della squadra di Francesco Gabbani.

Achille Lauro ha interrotto la conduttrice chiedendo di essere interpellato per ultimo. Giorgia ha cercato di riportare l’ordine, ricordandogli le direttive della produzione, ma Lauro non ha ceduto: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti“.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Visibilmente imbarazzata, la conduttrice ha mantenuto il sorriso e ha infine accettato la richiesta del giudice, passando la parola a Paola Iezzi. Il pubblico ha percepito la tensione sul palco, ma entrambi hanno cercato di stemperare i toni per non rovinare la diretta.

La strategia di Achille Lauro

Dietro l’atteggiamento deciso di Lauro si nascondeva una strategia ben precisa. Il coach di X Factor ha voluto votare per ultimo per orientare il risultato verso il “Tilt”, cioè il televoto finale del pubblico. In questo modo, gli spettatori avrebbero potuto decidere chi salvare tra le due concorrenti. La tattica si è rivelata vincente: la scelta è arrivata al televoto e Amanda Bottini, della squadra di Jake La Furia, è stata infine eliminata.

La giovane artista, nonostante l’impegno e un’interpretazione sentita, non è riuscita a superare Michelle, giudicata più pronta ad affrontare il percorso artistico post-talent.