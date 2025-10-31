Fabrizio Corona, teatro semivuoto e imbarazzo in sala: la sua reazione

Fabrizio Corona a Palermo con “Falsissimo”: flop pesantissimo per l’ex re dei paparazzi, il teatro resta semivuoto.

Da mesi Fabrizio Corona sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo “Falsissimo“, una sorta di talk show-confessione in cui alterna aneddoti personali, riflessioni e provocazioni. Dopo il rinvio della tappa napoletana di maggio per “impegni giornalistici inderogabili”, sabato 25 ottobre l’ex re dei paparazzi è arrivato al Teatro Golden di Palermo. Ma la risposta del pubblico non è stata quella sperata: secondo quanto riportato da Palermo Today, in sala erano presenti poco più di 150 spettatori.

Fabrizio Corona a Palermo con “Falsissimo”: il teatro è semivuoto

Corona, come sempre diretto, ha deciso di non ignorare la scarsa affluenza e ha affrontato la situazione con ironia: “Stasera siamo pochi ma buoni, abbiamo portato la televisione su YouTube. La ripetiamo come se fossimo a casa, diciamo che stasera siamo una piccola famiglia“.

Le sue parole hanno suscitato sorrisi e applausi, ma non sono bastate a nascondere il clima sottotono della serata. Nonostante la promozione con biglietti scontati del 50% per i lettori di Balarm, il teatro è rimasto semivuoto.

Durante lo spettacolo, Corona ha toccato diversi argomenti di cronaca, tra cui il caso di Garlasco, ma non ha risparmiato nemmeno le frecciatine ai colleghi. In particolare, si è rivolto al giornalista Salvo Sottile, con cui da tempo non corre buon sangue: “Non c’è Salvo Sottile, che non lo conosce nessuno, qui per vostra fortuna ci sono io“.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

La risposta di Sottile non si è fatta attendere. Su Facebook, il conduttore ha pubblicato un post pungente: “Figuraccia per Corona, al suo spettacolo in Sicilia non si presenta nessuno. Pensava di fare il tutto esaurito“. Il giornalista ha anche riportato che alcuni spettatori avrebbero chiesto il rimborso del biglietto, parlando di una serata “deludente” per il pubblico presente.

Corona contro Saviano e la critica a Mediaset

Ma le polemiche non si sono fermate a Sottile. Dal palco di Palermo, Fabrizio Corona ha lanciato un duro attacco anche contro Roberto Saviano: “E poi c’è lui, una delle persone che fanno più schifo, la sua è pura retorica ed è evidente” ha dichiarato davanti al pubblico.

Corona ha poi rivolto la sua attenzione a Mediaset e alla linea editoriale imposta da Piersilvio Berlusconi: “La morte del padre è stata un passaggio epocale. C’è differenza tra la tv di Silvio e quella di Piersilvio“, ha detto.