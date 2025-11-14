“Ci siamo detti si…”: Giorgia e l’intimo retroscena con Emanuel Lo

L’aneddoto privato della cantate Giorgia ed Emanuel Lo davanti al camino: ecco le loro dichiarazioni al settimanale Grazia.

Non solo la lite in un ristorante e l’intervento del figlio, a catturare l’attenzione dei fan è anche il racconto intimo del rapporto tra Giorgia ed Emanuel Lo. In un’intervista concessa al settimanale Grazia, come riportato da Today, la cantante e il coreografo si sono lasciati andare a confessioni personali, rivelando aspetti inediti del loro legame.

La gelosia di Giorgia nei confronti di Emanuel Lo

Giorgia ha raccontato con sincerità come, all’inizio della relazione, fosse molto gelosa: “Io non voglio sapere, se me lo vuoi dire, me lo dici. Non è che comunque dobbiamo dirci tutto. Se poi vedo che c’è qualcosa che non va, te lo vengo a chiedere immediatamente. Prima però ero molto gelosa, in maniera selvaggia… controllavo il telefono“. Parole dirette, che hanno trovato la risposta ironica del compagno: “Confermo, controlla tutto, qualunque cosa“.

Anche Emanuel Lo ha ammesso di aver provato gelosia, ma di aver imparato a gestirla: “Io sì, però ho imparato nel tempo a metterla da parte questa cosa qui. Se avessi dato adito a quella parte di me, se l’avessi fatta entrare dentro la nostra storia, sentivo che non sarebbe stato facile, anzi sarebbe stata una tragedia anche per il lavoro che fa lei“.

L’aneddoto privato e il matrimonio

A distanza di anni, aggiunge Today, Giorgia ed Emanuel Lo non hanno ancora celebrato un matrimonio, e le motivazioni sono legate anche alla complessità dell’organizzazione. “Hai presente quanto possa essere stressante organizzare un matrimonio? Devi pensare a tutto, è una giornata pesantissima“, ha spiegato la cantante.

Ma a dimostrare la profondità del loro legame è un ricordo condiviso dal ballerino: “Io conservo questa nostra immagine di 15 anni fa. Noi due davanti al camino acceso e io che le chiedo: mi vuoi sposare? Ci siamo detti sì e abbiamo cominciato a piangere come due cretini“.

Un momento intimo, lontano dai riflettori, proprio come sarebbe l’eventuale futuro matrimonio, come ha detto la cantante: “Se lo volessimo fare veramente, lo faremmo fra di noi senza dire nulla. Abbiamo girato il video apposta (Golpe, ndr.) per farci ricredere“.