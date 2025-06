L’Isola dei Famosi: Loredana Cannata si allontana dal gruppo per non assistere alla cattura di un polpo. La reazione dei naufraghi.

All’Isola dei Famosi 2025, la fame mette alla prova i principi dei naufraghi. Ne è l’esempio Loredana Cannata, attrice e attivista animalista, che si è trovata in un momento emotivamente difficile quando i compagni di avventura hanno pescato e deciso di cucinare un polpo. Le reazioni della naufraga non si sono fatte attendere. Scopriamo che cosa è successo.

I naufraghi pescano un polpo: Loredana si allontana

Appena appresa la notizia della cattura del polpo, Loredana ha preferito allontanarsi dal gruppo, rispettando la decisione dei suoi compagni e salvaguardando la sua sensibilità animalista. “Va bene io ragazzi, vado un po’ di là a fare un po’ di mandorle“, ha detto con tono calmo e rispettoso.

Non sono mancate le reazioni dei naufraghi. Omar Fantini, che aveva catturato il polpo, ha affermato di aver portato una piccola emozione soprattutto a Mario: “Loredana soffre sempre un po’ quando mangiamo un animale. È molto brava a non farcelo pesare, a non intralciare le nostre decisioni” ha detto.

Qui il video di quello che è successo.

Al contrario, Mario Adinolfi non è riuscito a trattenersi e ha ironizzato sulla situazione: “Con la leader animalista, ci mangiamo il polpo.”

A rispondergli è stata Patrizia Rossetti, sottolineando come Loredana si fosse allontanata per rispettare la sua sensibilità. “Infatti se n’è andata a fare le mandorle” ha risposto ad Adinolfi.

La reazione dei social

Anche sui social si è scatenata una corrente di solidarietà e ammirazione per Loredana Cannata.

Nonostante la tensione nel gruppo, la naufraga è stata apprezzata per aver rispettato sé stessa e gli altri, continuando a mantenere saldi i suoi principi.

Questo episodio conferma come, all’Isola dei Famosi, la determinazione e la sensibilità possano emergere e diventare fonte di ispirazione per molti spettatori.