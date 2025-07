Belen torna a sorridere sotto il sole in Sardegna: “È il primo dopo tre anni. Ho sofferto di depressione”, la toccante confessione.

Belen Rodriguez sorprende i fan mettendosi a nudo con una rivelazione intima e profonda. Dopo una lunga sofferenza e un periodo di depressione, la showgirl argentina torna a sorridere e a godersi il sole. Una conquista che, se pur semplice, per lei rappresenta una grande vittoria. Ma scopriamo cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez: “Il primo sole che prendo da tre anni”

La showgirl argentina, amatissima dal pubblico italiano, ha pubblicato su TikTok un breve video che la ritrae mentre si rilassa in spiaggia in Sardegna accanto alla figlia Luna Marì. Un momento di quotidiana felicità che nasconde però un messaggio forte e toccante: “È il primo sole che prendo, non di quest’anno, ma da tre anni“.

Quando un follower le ha chiesto il motivo, Belen ha risposto senza filtri: “La depressione“. Una confessione che rompe il silenzio su un periodo buio della sua vita e che risuona come un grido liberatorio per tante persone che lottano con lo stesso male invisibile.

“Me lo merito” ha detto con un sorriso malinconico. Quel sole, dopo tre anni di buio interiore, diventa simbolo di rinascita.

La depressione e il dolore taciuto: “Mi sono sentita sola e tradita”

Non è la prima volta che Belen affronta il tema della depressione. Nel 2023, a Domenica In, aveva raccontato a Mara Venier il dolore vissuto: “Mi sono sentita sola, tradita. Nessuno ha saputo accompagnarmi“. Parole che, oggi, assumono un peso ancora maggiore alla luce della sua confessione spontanea.

Intanto, i fan più attenti notano un dettaglio che potrebbe segnare un nuovo equilibrio anche in famiglia: Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un abito del brand Mar de Margaritas, fondato proprio da Belen. Un segnale che potrebbe suggerire una ritrovata armonia tra le due sorelle, dopo mesi di distacco.

Belen ha anche commentato con tenerezza il nome scelto da Cecilia per la figlia in arrivo, Clara Isabel: “È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote“.