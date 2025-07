Miss Marple: cast, trama, episodi e differenze con i romanzi di Agatha Christie

Tutto su Miss Marple: trama, cast completo, episodi e le principali differenze con i romanzi di Agatha Christie.

Non solo la serie TV Joséphine, ange gardien, anche Miss Marple ha saputo conquistare il pubblico televisivo con una protagonista fuori dagli schemi. Lanciata nel 2004 su ITV, Miss Marple (nota anche come Agatha Christie’s Marple) ripropone in chiave moderna i celebri gialli di Agatha Christie. Ecco, a seguire, la trama, il cast e le differenze con i romanzi.

Miss Marple: la trama e il cast completo

La protagonista della serie, Miss Jane Marple, è interpretata inizialmente da Geraldine McEwan, che ricopre il ruolo dalla prima alla terza stagione. A partire dalla quarta, l’investigatrice assume il volto di Julia McKenzie. Entrambe offrono interpretazioni diverse del personaggio creato da Agatha Christie.

La serie è andata in onda per la prima volta nel Regno Unito il 12 dicembre 2004 sul canale ITV. La prima stagione è stata trasmessa contemporaneamente anche negli Stati Uniti. Tuttavia, a partire dalla seconda stagione, la programmazione ha visto le anteprime internazionali precedere la messa in onda britannica, generando uno sfasamento nell’ordine degli episodi.

In Italia, la serie è stata proposta inizialmente da Rai 1 (prime due stagioni), poi da Hallmark Channel e infine da Diva Universal e Rai Movie per le stagioni successive.

Quanti sono gli episodi e le differenze con i romanzi

La prima stagione è basati su romanzi con protagonista Miss Marple. Gli adattamenti, però, presentano modifiche rilevanti rispetto ai testi originali. Nel primo episodio, tratto da C’è un cadavere in biblioteca, viene cambiata l’identità di uno degli assassini e viene introdotta una relazione tra due donne.

Anche nel secondo episodio, La morte nel villaggio, vengono aggiunti riferimenti alla giovinezza della protagonista. Nel terzo, Istantanea di un delitto, viene modificato il movente dell’omicidio, mentre nel quarto, tratto da Un delitto avrà luogo, vengono eliminati personaggi e resa esplicita un’altra relazione omosessuale.

A partire dalla seconda stagione, alcuni episodi sono adattamenti di opere in cui Miss Marple non compariva, come Sento i pollici che prudono e Un messaggio dagli spiriti. Questa scelta narrativa prosegue anche nella terza stagione con Verso l’ora zero e Le due verità. Nelle successive, dove la figura dell’investigatrice viene inserita anche in trame non originariamente scritte per lei.

Le stagioni sono composte tutte da 4 episodi, tranne nella sesta e ultima stagione dove stati girati solo 3 episodi. La serie si conclude con la sesta stagione, trasmessa nel 2013 nel Regno Unito e nel 2014 in Italia.