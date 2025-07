Temptation Island, caos tra Antonio e Valentina: “Pago tutto io, mentre lui…”

La prima puntata di Temptation Island 2025 è partita col botto. A far parlare soprattutto la coppia formata da Antonio e Valentina.

Le prime segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2025 sono già arrivate e con la prima puntata il polverone sui vari ragazzi e ragazze è già iniziato. A prendersi la scena tra i concorrenti sono stati Antonio e Valentina diventati virali per la loro situazione ma soprattutto per il modo in cui le loro problematiche sono venute a galla.

Temptation Island 2025: caos tra Antonio e Valentina

Una delle coppie più attese di questa edizione di Temptation Island era quella formata da Antonio e Valentina che si erano presenti con premesse decisamente infuocate. I due hanno, fin da subito rispettato le attese, prendendosi la scena nella prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. In particolare alcune parole della ragazza hanno fatto subito discutere.

“[…] Pago le bollette, pago il mutuo. Si è messo a disposizione su certe cose. Ma io pago le bollette, e lui lascia le luci accese. Dopo il divorzio ha avuto tante storie, ride e se ne vanta. Però, secondo me, a lui manca questa vita. Non so che mi ha fatto, mi ha spenta. Ha venduto casa sua e aveva dei soldi, mi aspettavo mi comprasse l’auto. Mi ha visto piangere sotto la pioggia, ci aspettavamo tutti qualcosa. Lui niente, impassibile”, ha raccontato la ragazza ad un’altra concorrente, Sonia.

La reazione esagerata e il desiderio: il video

Mentre venivano mostrate ad Antonio le parole di Valentina, il ragazzo ha subito provato a fermare tutto annunciando di voler finire la propria avventura: “Mi manca di rispetto, io le sto portando rispetto e lei dice così? Voglio subito il falò di confronto”. Successivamente, la reazione dell’uomo è andata in crescendo con pugni al muro in bagno e altre minacce di abbandono. “Me ne vado”

Solo dopo essersi calmato, Antonio ha apparentemente capito di aver esagerato: “Scusate… […] Io per Valentina faccio tanti sacrifici. I figli di Valentina sono come i miei figli, li sento miei. Penso sia una cosa bella. Noto che non vengo neanche apprezzato per i sacrifici che faccio […]”. Dopo questo sfogo, Antonio ha deciso di restare nella speranza di uscire con Valentina.