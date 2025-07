Temptation island, tutto sulla location 2025: dove si trova, com’è fatta e quanto costa

Nuova location per Temptation island 2025: ecco dove si trova, com’è fatto e quanto costa il nuovo villaggio del programma delle tentazioni.

Dopo aver registrato per anni e anni in Sardegna (fin dalla prima edizione per l’esattezza), Temptation Island cambia location. Per l’edizione 2025, Maria De Filippi e il suo staff hanno scelto di spostarsi in Calabria. Scopriamo dove si trova il nuovo villaggio, com’è fatto e quanto costa.

Temptation island: qual è e dove si trova la location 2025

Giovedì 3 luglio 2025 ha preso il via su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island e i telespettatori si sono ritrovati davanti a una grande novità: il cambio della location. Dalla primissima stagione fino alla scorsa estate, il programma delle tentazioni è andato in onda dall’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Quest’anno, invece, Maria De Filippi e i suoi fedeli collaboratori hanno deciso di spostarsi in Calabria.

Nello specifico, hanno optato per il Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Immersa in cinque ettari di vegetazione e affacciata direttamente sul mare Ionio, la struttura è nata nel lontano 1975 come camping internazionale.

Pian piano, il Calalandrusa ha cambiato il suo aspetto, introducendo prima i bungalow con formula residence e poi le camere deluxe e la zona Dune con stanze direttamente sul mare. Oggi è un resort dotato di ogni tipo di comfort: dalla piscina semi-olimpionica al solarium attrezzato, passando per il ristorante esclusivo La Duna con vista meravigliosa sul Golfo di Squillace.

Quanto costa il villaggio di Temptation Island 2025

Ci teniamo a sottolineare che lo staff di Temptation Island si è visto costretto a cambiare location per un motivo ben preciso: l’Is Morus Relais è stato messo in vendita. Maria De Filippi & Co. hanno così scelto di spostarsi in Calabria, nel Calalandrusa Beach & Nature Resort, che esteticamente è molto simile al villaggio sardo.

Ma quanto costa soggiornare nella splendida struttura di Guardavalle Marina? I prezzi, come si apprende dal sito, vengono forniti solo privatamente, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di 1.600 euro a coppia per una settimana.