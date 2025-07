Elettra Lamborghini vuota il sacco: cosa c’è dietro la sua “assenza”

Novità nella vita artistica di Elettra Lamborghini che ha spiegato ai suoi fan sui social il motivo di una particolare “assenza” dal panorama musicale.

Qualche mese fa aveva confessato di aver scartato una canzone per Sanremo 2025. Ora, Elettra Lamborghini è tornata a parlare di musica e lo ha fatto rispondendo ad alcuni fan che le hanno fatto notare una certa assenza sotto l’aspetto delle consuete hit che ormai ogni anno, d’estate, l’artista riusciva a sfornare. La ragazza ha spiegato cosa le sia capitato e il motivo della sua decisione.

Elettra Lamborghini: l’assenza sospetta

L’estate 2025 è ormai iniziata a tutti gli effetti, non solo per quanto riguarda le vacanze e il mare ma anche sotto l’aspetto musicale. Diversi sono i tormentoni che stanno girando in radio e stanno facendo il boom tra gli ascoltatori. Tra questi, però, manca la presenza, negli ultimi anni fissa, di Elettra Lamborghini che per questa stagione ha deciso di “assentarsi”.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

Dopo tanti anni di hit di successo estive tra cui ‘Pem Pem’, ‘Tocame’, ‘La Isla’, ‘Pistolero’, ‘Caramello’ e altre, per la stagione 2025 Elettra ha deciso di assentarsi. A quanto pare, la cantante ha voluto spiegare la sua scelta dopo i tanti interrogativi dei fan.

Cosa è successo: le parole

Tramite una lunga storia su Instagram, la Lamborghini: “Molti di voi mi hanno chiesto come mai quest’estate non sono uscita con un mio singolo… Vi dirò la verità, sono 7 estati che esco con tormentoni e sentivo di voler dare un cambio… Come ben sapete ho coronato il mio sogno di firmare anche con un’etichetta latina, dove posso esprimere al meglio la musica che più mi piace fare che è il reggaetón… ciò mi porterà a stare molto all’estero, oltre agli altri impegni che già ho, motivo per la quale sapevo che non avrei mai potuto promuovere come avrei voluto un eventuale singolo in italiano quest’anno… […]”.

Elettra ha quindi aggiunto di non voler sprecare delle canzoni anche in vista del futuro. Ma dietro questa decisione di assentarsi c’è anche un’altra ragione: “Quando mi è stata proposta Castigo me ne sono innamorata e l’ho sentita subito mia… per questo quest’estate uscirò al momento con questo featuring…”, ha detto la donna.

“Ci saranno quindi 2 progetti paralleli, progetto Latin (preparatevi perché quando uscirà il mio primo singolo del progetto sarà BACK TO PEM PEM ERA 2.0). Ed il progetto in italiano… ho voglia di canzoni di qualità di suoni unici… quest’estate ho pensato più alla qualità che quantità, non volevo uscire solo perché dovevo, sto preparando qualcosa di molto più grande […]”.