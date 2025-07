Sempre molto chiacchierato, Tony Effe sta facendo parlare per un video nel quale, durante un concerto, bestemmia generando tante reazioni.

Dopo essere finito nei giorni scorsi nel mirino anche di Alessandro Gassmann con un commento sul suo look, Tony Effe è tornato virale sui social per un video controverso che lo vede protagonista a causa di una parola di troppo detta sul palco di un concerto. L’artista, infatti, si è trovato a bestemmiare, generando tantissime reazioni.

Tony Effe, virale un video in cui bestemmia

Si sa, il mondo dei social è spesso pieno zeppo di contenuti controversi che riguardano personaggi del mondo dello spettacolo o in generale persone molto conosciute. In questo caso, nelle scorse ore, è tornato virale un video di Tony Effe che lo vede protagonista di un brutto gesto mentre si trova sul palco. L’artista romano, infatti, si era fatto scappare una bestemmia.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Probabilmente a causa di qualche problema tecnico o di qualche altro fattore che lo ha destabilizzato, ecco nel filmato sentire Tony bestemmiare in modo evidente davanti al proprio pubblico. Un qualcosa che ha subito generato diverso clamore.

Come stanno le cose (e le scuse)

In questo senso, al netto dei filmati virali relativi a quella circostanza, Effe si era prontamente scusato per l’accaduto. Sebbene la clip sia tornata “attiva” adesso, secondo alcuni farebbe riferimento all’esibizione del trapper quando era stato ospite al Trento Love Fest nell’agosto del 2023. “Scusate ragazzi, mi dispiace. Raga è la seconda volta, scusate. Ragazzi è colpa mia non volevo. Scusa Dio, perdonaci per tutte le nostre azioni”, erano state le parole dell’artista successivamente all’errore commesso. Insomma, un fatto del passato che non avrebbe ragione di essere riportato ad oggi ma, evidentemente, sui social qualcuno ha pensato l’esatto contrario. Ad ogni modo la speranza è che episodi simili non si ripetano in futuro. Siamo sicuri che Tony non ricadrà nello stesso errore.