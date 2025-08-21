Martina Nasoni operata al cuore: Guendalina Canessa aggiorna i fan e rassicura sulle sue condizioni. Com’è andato l’intervento.

Nei giorni scorsi Martina Nasoni aveva annunciato ai fan che l’attendevano momenti delicati, senza però svelare troppo. Ora la notizia è arrivata: l’ex vincitrice del Grande Fratello è stata sottoposta a un nuovo intervento al cuore. Le condizioni della giovane, molto amata dal pubblico, sono state rese note da Guendalina Canessa attraverso un video condiviso sui social. Scopriamo com’è andato l’intervento.

Come sta Martina Nasoni

Il 19 agosto Martina Nasoni aveva pubblicato un lungo messaggio sui social in cui annunciava di dover affrontare un momento importante, lasciando intendere che si sarebbe sottoposta a un nuovo intervento al cuore.

La notizia aveva subito suscitato la vicinanza e l’affetto di tanti volti noti della televisione e di numerosi fan. Tra i messaggi non sono mancati quelli di Barbara d’Urso e dell’amica Guendalina Canessa, che nelle ultime ore ha rivelato che l’operazione è avvenuta e che la situazione è positiva.

Guendalina Canessa, visibilmente emozionata, ha raccontato nelle sue storie Instagram: “Sono atterrata a Malpensa, scusate ma sono un po’ provata anch’io, perché ovviamente durante tutte le ore del volo io pensavo soltanto a una cosa. Ho pregato, pregato tanto. Ho acceso il cellulare e ho sentito la mamma di Martina“.

Guendalina Canessa su Instagram aggiorna i fan dopo l’operazione a cui si è sottoposta l’amica Martina Nasoni pic.twitter.com/1gyK8crUsk — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

Le parole di Guendalina Canessa rassicurano i fan

Pochi istanti dopo, l’amica di Martina ha voluto rassicurare tutti quanti si erano preoccupati: “L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi, perché mi avete scritto in tantissimi in privato su Instagram. Marti sta bene, scusatemi sono ancora un po’ agitata e provata. Però tutto bene. L’intervento è stato un successone. È intubata e intanto volevo dirvi questo” ha raccontato.

Infine, ha aggiunto: “Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. È andata e sono molto emozionata”.