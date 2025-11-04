Martina Colombari si racconta dopo le parole del figlio Achille e svela il percorso intrapreso con Billy Costacurta per supportare il 21enne.

Martina Colombari torna a parlare del figlio Achille, dopo le sue recenti dichiarazioni a Ballando Segreto e le toccanti rivelazioni del 21enne nella sua intervista a One More Time. Un racconto intenso, segnato da fragilità, rinascita e dal forte legame con i genitori, che hanno scelto di mettersi in discussione per comprendere meglio il suo mondo. L’ex Miss Italia, molto seguita sui social, ha voluto condividere con i fan alcuni pensieri e ringraziare chi, nelle ultime ore, ha manifestato grande affetto e curiosità per la loro storia familiare.

Il racconto di Achille Costacurta

Dopo la lunga intervista a One More Time, Achille Costacurta ha commosso il pubblico con un racconto sincero e difficile. Il 21enne ha ripercorso gli anni segnati da “eccessi, abusi e TSO”, fino alla rinascita dopo la diagnosi di Adhd e un percorso di riabilitazione in Svizzera.

Fondamentale, nel suo recupero, è stato il sostegno dei genitori. “Da quando hanno fatto anche loro un corso genitoriale per la Adhd, il nostro rapporto è cambiato da così a così. Prima, in casa, quando litigavamo, io andavo fuori, spaccavo le porte. Da lì non è mai più successo, perché loro sanno come dirmi un no”, ha raccontato Achille.

Martina Colombari e il percorso seguito con il marito

A poche ore dalle dichiarazioni del figlio, Martina Colombari ha voluto confermare pubblicamente l’esperienza condivisa con il marito: “Scrivo qui così diventa più semplice e che possa essere d’aiuto alle tante persone che ci stanno scrivendo. Il corso che abbiamo seguito io e mio marito è presso Adhd life coach Italia”, ha fatto sapere tramite le sue Instagram Stories.

La concorrente di Ballando con le Stelle ha poi precisato di non voler parlare a nome del figlio: “Ci tengo a ribadire che ho semplicemente risposto alle innumerevoli domande che ho ricevuto in direct e su WhatsApp, che riguardano il mio personale percorso di donna e madre. Non mi permetterei mai di rispondere per conto di mio figlio. Vi voglio bene!”. Il suo messaggio, dunque, non è un consiglio medico ma la testimonianza di un’esperienza familiare che ha aiutato i coniugi Costacurta a ritrovare equilibrio e comprensione dopo anni difficili, offrendo un esempio concreto di come l’ascolto e la formazione possano fare la differenza.