Marco Carta si è confessato senza filtri con il settimanale Vero, svelando alcuni retroscena sulla sua vita sentimentale e sul no da lui ricevuto un anno fa per il Festival di Sanremo 2023. ““L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice!”, ha dichiarato il cantante, che avrebbe ritrovato la serenità accanto a un nuovo fidanzato dopo l’addio a Sirio Campedelli.

Marco Carta

Marco Carta: l’amore per Luca e il no di Amadeus

Marco Carta si è raccontato a 360 gradi con il settimanale Vero e ha svelato di essere attualmente legato a un ragazzo di nome Luca che, però, ha preferito non presentare via social. “Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore”, ha ammesso il cantante. Secondo indiscrezioni il suo partner avrebbe 38 anni e lavorerebbe come body builder.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Marco Carta tornerà a parlare della sua vita privata o del suo possibile ritorno a Sanremo dopo che, nel 2023, era stato rifiutato come concorrente della kermesse. “Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo”, aveva dichiarato.