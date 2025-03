“Voglio vincere per i miei figli”: il retroscena su Fedez a Sanremo

Svelati nuovi retroscena sul Festival di Sanremo 2025 relativi a Fedez. Pubblicata la seconda parte dell’opera creata dallo youtuber Alessandro Della Giusta.

Non solo le voci che lo vorrebbero vicino ad un ipotetico ruolo al Serale di Amici. Fedez è tornato protagonista con nuovi retroscena scottanti sul Festival di Sanremo 2025 svelati nella seconda parte dell’opera creata dallo youtuber Alessandro Della Giusta. Nei nuovi frame relativi all’esperienza del rapper, ecco le parole sui figli ma anche quelle relative alla cover ‘Bella stronza’.

Fedez, il desiderio per Sanremo e per i figli

Nella seconda parte del racconto pubblicato dallo youtuber Alessandro Della Giusta, ecco Fedez vivere dei momenti di tensione e agitazione legati alla serata finale del Festival di Sanremo 2025. “Vorrei vincere solo per dedicare la vittoria ai miei figli, Leone e Vittoria”, ha detto il rapper pensando di voler regalare una soddisfazione importante ai bimbi avuti con Chiara Ferragni.

Poi anche ulteriori dettagli legati alla cabala: “Il codice del televoto è il 23, che è il giorno in cui è nata mia figlia (23 marzo 2021, ndr), che si chiama Vittoria. Stacco, si vede io che perdo”, ha aggiunto ancora il rapper facendo riferimento alla serata conclusiva della kermesse musicale dell’Ariston di febbraio.

La cover con Masini

Importanti passaggi anche per quanto concerne la serata delle cover tanto discussa, prima, durante e dopo il Festival. Il rapper è stato impegnato con Marco Masini sulle note di ‘Bella Stronza’. In tanti hanno discusso su chi fosse la dama a cui Federico ha voluto riferirsi con il brano. In questo senso, nel filmato dello youtuber si sente dire dal diretto interessato: “Stasera canto davanti a tutta l’Italia, ma in realtà canto per una persona sola“. Ma chi sarà la persona in questione? Il dubbio resta… Siamo sicuri che molto presto verranno svelati altri dettagli.