Potrebbe esserci anche Fedez al Serale di Amici su Canale 5. La segnalazioni sulle presunte parole del rapper in trasmissione.

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da una serie di indiscrezioni che vorrebbero alcuni personaggi della tv e della musica essere candidati a ricoprire il ruolo di giudice durante le fasi del Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo i rumors insistenti su Rkomi, ecco un’altra voce che riguarderebbe Fedez e una frase che il rapper avrebbe detto di recente.

Fedez giudice al Serale di Amici? La segnalazione

In un contesto di rumors e indiscrezioni, nelle ultime ore è scoppiata la notizia riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, riguardante la possibile partecipazione del rapper Fedez come giudice al Serale di Amici. La notizia ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, alimentando discussioni e aspettative.

Fedez – www.donnaglamour.it

Da quanto si apprende, una fan presente tra il pubblico durante una recente registrazione del programma ha inviato un messaggio alla Marzano, rivelando un dettaglio intrigante. Dopo la sua esibizione nello studio di Amici, la cui messa in onda è avvenuta domenica, Fedez si sarebbe intrattenuto dietro le quinte, salutando alcuni membri della produzione e pronunciando la frase: “Se tutto andrà come si spera, ci vedremo spesso!”.

Fedez non è nuovo al mondo dei talent avendo già ricoperto il ruolo di giudice in diverse edizioni di X Factor, dimostrando competenza e carisma nel valutare e guidare nuovi talenti musicali. La sua possibile presenza ad Amici potrebbe portare una ventata di novità al programma.

Gli altri rumors

Al momento, né Fedez né la produzione di Amici hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questa possibile collaborazione. Le voci che riguardano il rapper vanno a sommarsi a quelle già citate anche su Rkomi così come quelle relative ad un possibile approdo su Canale 5 al Serale anche di Amadeus. Pure in questo caso, però, si tratta ancora solo di voci e indiscrezioni non confermate.