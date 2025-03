Scintille a distanza tra Simone Cristicchi e Selvaggia Lucarelli con la seconda che ha tuonato sul cantante dopo Sanremo 2025.

Dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo 2025 con la sua canzone ‘Quando sarai piccola’ e aver fatto discutere anche per certe rivelazioni su Amadeus, Simone Cristicchi torna a parlare e lo fa per precisare il significato del suo brano che, rispetto a quanto si era pensato in passato, non riguarderebbe l’Alzheimer, associato a sua madre. Il cantautore ha fatto chiarezza portando anche Selvaggia Lucarelli a criticarlo aspramente per l’ambiguità tenuta nelle ultime settimane sull’argomento.

Simone Cristicchi e la sua canzone a Sanremo

Intervistato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, Simone Criticchi ha avuto modo di fare chiarezza sul reale significato della sua canzone portata a Sanremo 2025 ‘Quando sarai piccola‘. Il brano, rispetto a quanto si era pensato in passato, non riguarderebbe la madre afflitta dall’Alzheimer. “Mia madre ha avuto un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa” che l’ha resa “disabile al cento per cento […]”.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

E ancora: “Non ho mai incentrato il discorso sull’Alzheimer o la demenza senile. Il tema ha una prospettiva più ampia, e va al di là della singola patologia. A Sanremo ho ribadito tutto in sala stampa e in numerose interviste. ‘Quando sarai piccola’ è una canzone declinata al futuro: una lettera di un figlio che rassicura la propria madre”.

Selvaggia Lucarelli affonda il colpo

Propprio queste parole di Cristicchi sulla canzone e sulla madre hanno generato la forte replica di Selvaggia Lucarelli che, riprendendo appunto l’intervista, ha di fatto tuonato contro il cantante facendo comprendere come, dal suo punto di vista, il cantautore abbia volutamente usato una certa ambiguità nel corso di questi mesi. “Ci ha messo tre settimane per dire che non era Alzheimer e un mese per fare la carezzina alla destra”, ha commentato la penna graffiante in una storia su Instagram. E ancora la Lucarelli ha parlato di “supercazzola” e anche di come Cristicchi abbia avuto diverse occasioni per essere chiaro in passato prima di oggi ma non l’abbia mai fatto. Staremo a vedere se il cantante vorrà dire qualcosa in merito.