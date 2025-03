Enrica Bonaccorti: “Cosa mi è successo dopo aver annunciato la gravidanza in tv”

La famosa conduttrice Enrica Bonaccorti ha raccontato alcuni aspetti del suo passato lavorativo e privato a ‘La Volta Buona’.

Aveva raccontato un anno fa l’aborto subito. Adesso, a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare della sua vita privata e professionale facendo riferimento ad un particolare momento della sua carriera in riferimento a quando aveva annunciato in televisione di essere in dolce attesa.

Enrica Bonaccorti: la gravidanza annunciata e le conseguenze

Ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Enrica Bonaccorti ha avuto modo di raccontare alcuni passaggi importanti della sua carriera. La donna è stata chiamata in trasmissione “per ricordare gli anni ‘80, una vita fa che a volte mi sembra ieri”. La famosa conduttrice ha quindi rivelato dettagli importanti degli anni sul piccolo schermo.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

“Annunciai la gravidanza in diretta tv e rischiai il mio posto di lavoro“, ha detto la Bonaccorti. “Quando uscii dallo studio cominciai ad avere delle perdite, ebbi un’emorragia e mi portarono in ospedale e persi il bambino. Io pensai che mi avrebbero solo controllato, ma mi ricoverarono. Per sostituirmi, pensammo a Magalli. Mi criticavano perché ho raccontato un fatto privato sulla rete pubblica, mentre oggi fanno vedere anche le ecografie“, ha aggiunto sottolineando .

Il confronto e la forza interiore

La Bonaccorti ha poi aggiunto come una situazione simile sia stata vissuta poco dopo anche da un altro pezzo da novanta della tv: “Sei giorni dopo Raffaella Carrà parlò di una sua cosa privata, che riguardava la mamma, e allo stesso modo venne criticata duramente”, ha aggiunto la donna. Parlando poi ancora di quant provato, la Bonaccorti ha aggiunto a ‘La Volta Buona‘: “Ne sono uscita con il mio carattere, facendomi passare addosso queste cose, queste critiche. Sentendomi anche cornuta e mazziata. Sono andata avanti facendo il mio lavoro”.