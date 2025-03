Ilary e Totti “uniti” per il compleanno di Isabel: le dolcissime dediche

Nel giorno del compleanno della piccola Isabel, ecco gli auguri di Ilary, Totti e di tutta la famiglia per la bimba. Le bellissime dediche.

Il 10 marzo 2025, Isabel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha festeggiato il suo nono compleanno. Nonostante la separazione dei genitori avvenuta nel 2022, entrambi hanno voluto celebrare pubblicamente questo giorno speciale, condividendo sui social network gli scatti dolci dediche per la loro bambina. Dopo le foto dalle Maldive, quindi, mamma Ilary, ma anche papà Francesco, hanno vestito i panni di genitori dolcissimi…

Ilary e Totti: le dediche per Isabel

Ilary Blasi, conduttrice televisiva prossima al ritorno sul piccolo schermo con The Couple, ha pubblicato una tenera foto nelle sue storie Instagram che la ritrae in spiaggia con Isabel durante una recente vacanza alle Maldive. L’immagine è accompagnata dalla dedica: “Tanti auguri amore mio”, seguita da un cuore rosso e con la canzone “I love you baby” di Jovanotti come sottofondo musicale.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Per il compleanno di Isabel, anche papà Francesco Totti, ex capitano della Roma, non è voluto essere da meno. Il Pupone, infatti, ha condiviso nelle sue storie Instagram due immagini della bimba sorridente, accompagnate dalle parole: “Auguri vita mia”. Inoltre, ha scelto di dedicare alla figlia la canzone “Filo rosso” di Alfa, i cui versi sottolineano il legame speciale tra padre e figlia: “Gli altri che ti guardano / Non ti guardano come ti guardo io / Anche se ti mancano / Non ti mancano come ti manco io”.

Le dediche dei fratelli

Anche i fratelli maggiori di Isabel hanno voluto esprimere il loro affetto in questa occasione. Cristian, per esempio, ha pubblicato una storia su Instagram con una foto che lo ritrae mentre abbraccia la sorellina, accompagnata dalla dedica: “Auguri amore mio, ti amo più di ogni cosa e ti auguro una vita piena di felicità, amore e sogni che si avverano. Sei tutto per me”.

Chanel, la sorella maggiore, ha condivis, invece, un video che ripercorre alcuni momenti della vita di Isabel fino ad oggi, includendo uno scatto in cui le due sorelle si baciano su una spiaggia, con la dedica: “Così fortunata ad averti come sorellina, sei la cosa più preziosa che ho! Auguri piccola Donna. Ti Amo più di tutto”.