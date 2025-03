Alfonso Signorini prende le distanze dalle decisioni della produzione del Grande Fratello dopo il Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia.

Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello, ma le polemiche non si placano. Dopo l’esposto del Codacons contro il programma, Striscia la Notizia ha raggiunto Alfonso Signorini per consegnargli il Tapiro d’Oro. Il conduttore, inaspettatamente, ha preso le distanze dalla produzione, e ha dichiarato di non avere voce in capitolo su alcune scelte controverse dello show. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e qual è l’opinione del conduttore televisivo.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini contro il Grande Fratello

Durante l’incontro con l’inviato Valerio Staffelli, Signorini ha espresso il suo dissenso riguardo al meccanismo di rientro dei concorrenti eliminati.

“Se l’azienda e il Grande Fratello decidono di reintegrare questi concorrenti tramite un televoto, io non posso farci nulla” ha dichiarato, facendo riferimento a episodi discussi, come il ritorno in casa di Helena e Jessica.

Signorini ha anche sollevato dubbi sulle modalità di voto, e ha suggerito che sarebbe più corretto limitare il televoto agli SMS, senza l’influenza dei social media.

Qui il video della consegna del Tapiro D’Oro.

Inoltre, ha ammesso di non condividere la decisione della produzione di mantenere in gara Lorenzo Spolverato. Il conduttore televisivo ha dichiarato: “Io ho detto che se fosse per me lo avrei giù squalificato ma io non sono il GF e il GF è più buono di me; fosse per me… un calcio nel sedere“.

L’intervento del Codacons e la richiesta a Mediaset

Nel frattempo, il Codacons ha inviato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, in cui ha chiesto provvedimenti urgenti contro i contenuti del reality.

L’associazione ha denunciato “situazioni di dubbia qualità culturale” e comportamenti che non rispecchiano la linea editoriale più etica promossa da Mediaset.

Resta ora da vedere se l’azienda prenderà provvedimenti prima della conclusione del programma.