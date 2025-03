Chiesta una condanna di un anno e quattro mesi per Lulù Selassiè, accusata di stalking da Manuel Bortuzzo. Sentenza attesa per il 3 aprile.

Dopo la tanto discussa vicenda delle accuse di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, adesso arrivano i primi aggiornamenti, e Lulù Selassiè rischia grosso.

La Procura di Roma, infatti, ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi per Lulù Selassiè, nome completo Lucrezia Hailé Selassiè, accusata di stalking. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico con atti persecutori e minacce di morte, portandolo a denunciare la situazione. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e tutti gli ultimi aggiornamenti.

Manuel Bortuzzo: le accuse contro Lulù Selassiè

Secondo l’accusa, la 26enne non avrebbe accettato la fine della relazione con Bortuzzo e avrebbe adottato comportamenti ossessivi e aggressivi nei suoi confronti. Il giudice ha imposto a Selassiè il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La sentenza definitiva è attesa per il prossimo 3 aprile.

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, gli atti persecutori sarebbero iniziati nell’aprile 2022 e proseguiti fino all’aprile 2024. Tra gli episodi contestati, Selassiè avrebbe seguito Bortuzzo anche in ospedale a Latina e persino cercato di entrare nella sala operatoria insultando il personale sanitario.

Lucrezia Selassié

Inoltre, nel settembre 2022 avrebbe raggiunto Manuel in un ristorante, sapendo della sua presenza con la nuova fidanzata, mentre nel 2023 si sarebbe recata a Manchester, durante i mondiali di nuoto, prenotando una stanza nel suo stesso hotel e lasciandogli biglietti romantici sotto la porta. Un episodio simile si sarebbe ripetuto in Portogallo, dove la giovane avrebbe bussato alla porta del nuotatore e lo avrebbe aggredito con due schiaffi.

La difesa di Lulù Selassiè

Lo scorso dicembre, l’ex gieffina si è difesa tramite il suo avvocato Edoardo Albertario, dichiarando di non essere una stalker. Il legale ha affermato che la sua assistita avrebbe frainteso alcuni messaggi ricevuti da Bortuzzo, interpretandoli come segnali di un possibile riavvicinamento.

La verità giudiziaria emergerà con la sentenza del 3 aprile, che stabilirà se le accuse di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo troveranno conferma in tribunale. Al momento, quindi, non ci resta che attendere la sentenza prevista per il prossimo mese.