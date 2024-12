Si avvicina il processo per stalking contro Lulù Selassié: seguiva Manuel Bortuzzo anche in ospedale, dure accuse.

Dopo la vicenda di Alessandro Basciano, accusato di stalking dall’ex compagna Sophie Codegoni, adesso arrivano nuovi aggiornamenti su un’altra delicata vicenda: quella di Lulù Selassié, accusata di stalking dall’ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Il campione di nuoto paralimpico Bortuzzo aveva accusato l’ex fidanzata Lulù, conosciuta al Grande Fratello Vip, di stalking. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Comportamenti persecutori su Manuel Bortuzzo

La procura di Roma ha chiuso le indagini e fissato per il prossimo marzo il processo contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane avrebbe perseguitato Bortuzzo con comportamenti aggressivi e minacce, arrivando persino a colpirlo fisicamente.

“Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo“, sembrerebbe addirittura aver detto come riportato da Tgcom24.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si erano conosciuti durante il reality show di Canale 5, dove era nato un flirt che sembrava destinato a proseguire fuori dalla Casa. Tuttavia, la relazione si era interrotta, con Manuel deciso a porre fine alla frequentazione. Secondo l’accusa, Selassié non avrebbe accettato la separazione e avrebbe iniziato a mettere in atto atteggiamenti persecutori dal 2022 al 2024.

Tra gli episodi più eclatanti, Selassié avrebbe seguito Bortuzzo in ospedale, insultato i medici e preso a calci le porte. Avrebbe inoltre raggiunto il nuotatore a eventi sportivi internazionali, lasciandogli messaggi inquietanti.

Lulù Selassié: il braccialetto elettronico e le accuse di aggressione

Prima dell’estate 2024, Lulù Selassié è stata obbligata a indossare un braccialetto elettronico e a mantenere le distanze da Bortuzzo, a seguito di un’escalation di atti persecutori. Tra le accuse, anche un’aggressione fisica avvenuta dopo che Selassié si era introdotta nell’hotel dove Bortuzzo alloggiava.

Il 13 marzo 2025, Selassié sarà chiamata a rispondere delle accuse in sede di giudizio abbreviato. I pm sostengono che il comportamento della giovane abbia causato a Bortuzzo uno stato di ansia e paura che lo ha costretto a modificare le sue abitudini di vita.