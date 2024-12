Addio a Wayne Northrop, il celebre attore di Dynasty: scompare a 77 anni, da anni era malato di Alzheimer. Il triste annuncio.

Il mondo dello spettacolo internazionale piange la scomparsa del celebre attore Wayne Northrop. L’attore statunitense era noto per i suoi ruoli iconici nelle famose serie televisive Dynasty e Il tempo della nostra vita.

Wayne è morto a 77 anni e da anni era malato di Alzheimer. La notizia è stata confermata venerdì 29 novembre dalla sua famiglia, che lo ha ricordato con affetto in una dichiarazione ufficiale. L’attore si è spento in California, circondato dall’amore dei suoi cari.

Wayne Northrop

Addio a Wayne Northrop: la notizia della scomparsa

La moglie di Northrop, l’attrice Lynn Herring, celebre per il ruolo in General Hospital, ha reso omaggio alla memoria del marito: “Era il miglior padre per i nostri figli e un uomo premuroso con tutti, inclusi gli animali che amava nel nostro ranch” ha dichiarato.

La notizia della scomparsa dell’attore ha presto fatto il giro del web, e tantissimi fan gli hanno reso omaggio attraverso i social.

Lynn Herring ha voluto ringraziare il Motion Picture & Television Home per il supporto fornito al marito durante la sua malattia.

Ma scopriamo tutti i dettagli della sua brillante carriera.

La carriera di Wayne Northrop

Wayne Northrop ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione americana. La sua carriera decollò negli anni ’80 grazie al ruolo di Michael Culhane in Dynasty, dove partecipò sin dall’episodio pilota.

Dopo il successo iniziale di Dynasty, tornò a interpretare Culhane nel 1987.

Un altro dei suoi ruoli più memorabili è stato quello di Roman Brady in Il tempo della nostra vita, soap opera in cui recitò per decenni, dal 1981 al 2006. Altre sue apparizioni includono Port Charles e diversi film per la TV, come Un figlio tutto mio.

Oltre alla recitazione, Wayne Northrop ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla gestione di un ranch, dove allevava bestiame.