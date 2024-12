Mauro Icardi commenta la dichiarazione dell’ex moglie Wanda Nara, il duro affondo: “Avevi una doppia vita, io pensavo ai miei figli”.

Nella giornata di ieri ha suscitato grande scalpore la confessione fatta da Wanda Nara in una trasmissione argentina. L’ex moglie di Mauro Icardi ha confessato di avere una relazione parallela da tre anni con il rapper L-Gante. La rivelazione ha fatto rapidamente il giro del mondo, e non sono mancate le reazioni dei fan e degli utenti social.

Ma adesso anche il calciatore Icardi ha deciso di rompere il silenzio e commentare ciò che ha detto Nara. Scopriamo i dettagli.

Mauro Icardi replica alle rivelazioni di Wanda Nara

La replica di Icardi non si è fatta attendere, con dichiarazioni riportate dal giornalista e influencer argentino Pepe Ocha sul suo account X.

Me mando Mauro Icardi post entrevista de Wanda con Susana.



"Tenias una doble vida mientras yo cuidaba de nuestros hijos" #LAM



Esto termina MAL. pic.twitter.com/dwluzXAy0B — pepe ochoa (@pepeochoa88) December 2, 2024

Secondo quanto condiviso da Ocha, Mauro Icardi ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti delle parole di Wanda. “Fai la vittima dopo esserti vantata di aver avuto una doppia vita per tre anni” avrebbe dichiarato il calciatore. “Io mi prendevo cura dei miei figli, mentre tu vivevi una relazione parallela. La differenza tra me e te è che io ho ammesso i miei errori, tu hai continuato a mentire“.

Icardi ha, inoltre, sottolineato come la sua priorità siano sempre stati i figli, sia le sue due figlie avute con Wanda sia i figli che lei ha avuto da una precedente relazione.

Inoltre, il calciatore ha accusato l’ex compagna di aver diffuso informazioni distorte e di aver cercato di manipolare il racconto della loro storia.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la battaglia legale

Mauro Icardi ha anche affrontato il tema delle accuse mosse da Wanda, promettendo di dimostrare la verità in tribunale. “Hai inventato cose che dovrai dimostrare in sede legale. La giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat manipolate” ha aggiunto.

La tensione tra i due sembra destinata a continuare, con le loro dichiarazioni pubbliche che alimentano l’interesse mediatico.