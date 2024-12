Dopo l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2025 è stata pubblicata la lista degli esclusi. Tommaso Paradiso va su tutte le furie!

Domenica 1 dicembre Carlo Conti ha annunciato i 30 cantanti in gara che si esibiranno al Festival di Sanremo 2025. Poche ore dopo sul web ha iniziato a circolare, oltre alla lista dei Big in gara, anche quella degli esclusi. Tra questi si leggono nomi come: Patty Pravo, i Nomadi, Aiello, Enrico Nigiotti, Matteo Paolillo e ancora Paolo Vallesi, Povia, Sal Da Vinci, Dani Faiv, Shade, Albe, Aka 7 Even, Alberto Urso, Marco Carta, LDA, Petit, Mida e tanti altri ancora.

Ma questa lista non è stata particolarmente apprezzata da Tommaso Paradiso, presunto “escluso”, che ha pubblicato la sua reazione sui social.

Sanremo 2025: Tommaso Paradiso commenta la lista degli esclusi

Nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre, il cantante dei TheGiornalisti ha pubblicato alcune storie in cui si scagliava contro chi ha pubblicato la presunta lista degli esclusi.

“A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste degli esclusi. Spettacolarizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento” scrive Paradiso.

Poi aggiunge: “A parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il Festival di Sanremo. Caz**ri e maligni. Nessuna novità“. Una precisazione che mette in discussione l’intera lista pubblicata.

Qui il post di Gabriele Parpiglia che ha commentato le dichiarazioni di Tommaso Paradiso.

Gli altri esclusi da Sanremo 2025

Se da una parte Tommaso Paradiso ha smentito la notizia di aver presentato una canzone per il Festival, dall’altra c’è chi non ha preso bene la lista dei Big in gara.

Tra questi c’è Sfera Ebbasta, che nelle ultime ore, dopo l’annuncio dei cantanti del Festival, ha commentato con un dito medio sui social.

I Jalisse, d’altro canto, hanno collezionato il loro 28esimo “no” e, con la loro immancabile ironia, hanno brindato alla loro ennesima esclusione.

Al contrario degli altri, Al Bano ha deciso di rimanere in silenzio dopo l’amara delusione.