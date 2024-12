Angelo Madonia rompe il silenzio dopo l’esclusione da Ballando con le stelle: il ballerino commenta l’esibizione di Federica Pellegrini.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle sta stupendo i telespettatori con tanti colpi di scena: dopo gli innumerevoli infortuni è arrivata l’uscita di scena di Angelo Madonia dal programma per “divergenze lavorative”, come dichiara la Rai nel comunicato ufficiale.

A distanza di meno di 48 ore dall’ultima puntata, Madonia ha scelto di rivolgersi ai suoi fan dal suo canale Instagram, rompendo il silenzio dopo quello che è successo. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Angelo Madonia commenta il suo addio a Ballando con le stelle

Il celebre maestro di ballo, escluso dal programma di Rai Uno, ha voluto ringraziare il pubblico per il supporto ricevuto in questi giorni difficili, e ha mostrato gratitudine e serenità.

“Ho avuto un’ondata di affetto e vicinanza. Mi ricorderò sempre di questi giorni” ha dichiarato Madonia durante la diretta. Il ballerino ha, inoltre, dichiarato: “Ragazzi io sono sereno e sto benissimo. Si va avanti e questo è importante nella vita. Anche perché i problemi veri sono ben altri“.

Angelo Madonia

Ma non si è limitato a questo. Infatti, ha anche parlato della sua fidanzata Sonia Bruganelli: “Dovevo fare coppia con Sonia a Ballando? Eh forse, chissà” ha commentato.

Il commento sull’esibizione di Federica Pellegrini

Madonia non si è lasciato andare a polemiche, ma ha parlato dell’esibizione di Federica Pellegrini, sua ex compagna di ballo. Il ballerino ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto dalla campionessa: “Sabato ho visto i frutti di quello che credo sia stato un buon lavoro” ha affermato, e ha augurato il meglio a chi proseguirà nel programma.

Contrariamente a quanto molti si aspettavano, Angelo Madonia ha evitato ogni polemica. “Le divergenze professionali possono capitare. Si va avanti, i problemi veri sono altri” ha detto.

Sul suo futuro ha rivelato: “Se andrò in Spagna? Chi lo sa, valutiamo e vedremo“.

Infine, ha rivolto un ringraziamento speciale a Luca Barbareschi: “Ringrazio Luca Barbareschi che da Caterina Balivo ha speso delle belle parole per me e mi ha dimostrato affetto e rispetto“.