Quanto guadagnano i professori di Amici: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo.

I protagonisti di Amici sono, senza dubbio, i giovani artisti del talent di Canale 5 ma un ruolo fondamentale nel successo del programma lo hanno ovviamente anche i professori che, settimana dopo settimana, aiutano i vari protagonisti del programma a migliorarsi e a crescere nel loro percorso artistico e che, allo stesso tempo, contribuiscono con i loro giudizi alla riuscita dello show. I professori di Amici 24 sono in totale sei: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i professori di canto, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo sono quelli di ballo. Ma quanto guadagnano i professori di Amici? Vediamolo insieme.

Quanto guadagnano i professori di Amici

Non ci sono informazioni ufficiali riguardo agli stipendi percepiti dai sei professori di Amici per ogni edizione del programma. Secondo alcune indiscrezioni, però, i loro stipendi si aggirano intorno ai 20.000 euro al mese, una media di 5.000 euro a settimana.

A queste cifre si aggiungerebbero anche dei bonus che Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo percepirebbero per ogni puntata del serale.

Ricordiamo infatti che ogni edizione di Amici è composta da due fasi: la prima che parte a settembre che può essere seguita in TV con le puntate in onda la domenica pomeriggio (dalle 14 alle 16) su Canale 5. Nella seconda fase il programma va in onda al sabato sera in prima serata ed è caratterizzato dalle varie sfide che portano poi ad eleggere il vincitore o la vincitrice. In questa fase gli studenti vengono suddivisi in tre squadre ognuna delle quali è guidata da due dei sei professori. E proprio in questa seconda fase del programma il ruolo di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Emanuel Lo è ancora più importante.