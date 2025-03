Dalla rivoluzione nella vita di Arisa alla novità sulla malattia di Bianca Balti: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non solo le novità sull’arrivo dello spin-off di Belve con Francesca Fagnani. Negli ultimi giorni sono state tante le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Dalle news in tema amore su Arisa fino alla nuova cura annunciata da Bianca Balti. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono stati i migliori gossip della settimana dal 17 al 21 marzo 2025.

I gossip della settimana: Arisa è tornata single

I fan di Arisa sono rimasti davvero colpiti dalla recente novità in tema amore. La nota cantante, infatti, sembra aver iniziato un nuovo percorso “in solitaria”. La sua storia con il compagno, Walter Ricci, sarebbe giunta ai titoli di coda. A renderlo noto, di fatto, il diretto interessato con alcune parole importanti che hanno lasciato pochi dubbi.

“Nessuno di noi due ha una routine fissa ed era complicato stare insieme continuando a crescere professionalmente”, ha commentato Ricci. “Quando si è molto presi si dicono certe cose, ma poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, ha aggiunto al Corriere della Sera.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales “separati in casa”

Sembra poter essere finita anche la relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Stando alle indiscrezioni di Diva e Donna, che ha citato alcuni amici della coppia, pare che i due, ormai, stiano vivendo “da separati in casa”. Nessun commento, per ora dai diretti interessati.

Veronica Gentili alla conduzione de L’Isola dei Famosi

Il suo nome era nell’aria per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2025: adesso Veronica Gentili è diventata a tutti gli effetti la conduttrice ufficiale del reality di quest’anno. Mediaset ha dato l’annuncio sottolineando come la scelta sia stata pensata e studiata confidando nelle doti e nelle qualità del noto volto anche de Le Iene.

La lite tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Non è dato sapere cosa sia accaduto tra Amadeus e Giovanna Civitillo ma i due sarebbero stati pizzicati durante un’accesa lite al parco. Crisi nel loro matrimonio? Niente di tutto questo. Infatti, la coppia si è poi fatta vedere sui social per rispondere alle tante voci: un bacio è bastato per zittire tutti e proseguire col sorriso sul volto.

La nuova cura di Bianca Balti

La battaglia contro il tumore di Bianca Balti continua. La super modella, dopo essere stata protagonista a Sanremo 2025, infatti, ha comunicato che sta per iniziare una nuova terapia contro il brutto male. La donna si prepara ad affrontare qualcosa di difficile che potrebbe, però, aiutarla a superare il momento difficile della malattia.