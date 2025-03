Arisa e Walter Ricci si sono lasciati dopo nove mesi d’amore. Il musicista: “Ora preferisco pensare alla mia carriera”.

Dopo nove mesi d’amore, la relazione tra Arisa e Walter Ricci è giunta al termine. Le prime avvisaglie di una crisi erano giunte nei mesi scorsi, ma oggi arriva la conferma della fine della relazione.

A rivelarlo è stato il musicista jazz in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che entrambi hanno deciso di dedicarsi completamente alla carriera. Ma scopriamo quali sono state le motivazioni che hanno portato all’allontanamento e le dichiarazioni del musicista.

Arisa e Walter Ricci: i motivi della rottura

La storia tra Arisa e Walter Ricci era iniziata in modo inaspettato, con un incontro casuale in aeroporto a Palermo.

Arisa

Tra loro era scattata subito una forte sintonia, tanto che la cantante aveva persino accennato all’idea di avere un figlio con lui. Tuttavia, come spesso accade, la realtà ha preso il sopravvento: “Quando si è molto presi si dicono certe cose, ma poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca” ha spiegato Ricci.

“Nessuno di noi due ha una routine fissa ed era complicato stare insieme continuando a crescere professionalmente” ha inoltre dichiarato il musicista.

Le prime avvisaglie della crisi

Già lo scorso autunno Arisa aveva lasciato intendere che la relazione stava attraversando un momento difficile. “L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così” aveva dichiarato la cantante, facendo presagire una crisi che, con il tempo, si è rivelata insanabile.

Nonostante la fine della relazione, Arisa è determinata a concentrarsi sui suoi progetti. Attualmente è impegnata come giudice a The Voice Senior e sogna di tornare in gara a Sanremo dopo aver affiancato Irama nella serata dei duetti. La cantante, come sempre, affronta il cambiamento con maturità, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.